Nuri Şahin, Göztepe\'yi 2-1 yenen Başakşehir\'in \'gerçek bir takım\' olduğunu söyledi

Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Başakşehir FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Değerli ve önemli üç puan kazandıklarını söyleyen Şahin, "Çok zor bir deplasmanda zor bir rakibe karşı ilk 10-15 dakika gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladık. Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Oynayan, oynamayan, sonradan giren, kulübede bizimle beraber bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan herkesi tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun ama bizim gerçek bir takım olduğumuzu bugün bence belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde gösterdik" dedi.

"Forvetlere yorulana kadar basın dedim"

Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu belirten Şahin, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma hafta başını ilk söylediğim şey yorulana kadar, artık koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istedim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar" dedi.

Kendileri için çok kötü başlayan ve kırılma anlarıyla başlayan bir sezonda geldikleri nokta kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Şahin, "Çünkü sadece bir kırılma anı yaşamadık, birkaç tanesini yaşadık sezonda çok çok yeni çok erken sezonda ama biz bu 11-12 haftaya çok şey sığdırdık. Negatif anlamda çok şey sığdırdık ama artık biraz önümüzü gördüğümüzü düşünüyorum" şeklinde konuştu

"Oyuncularımın adına mutluyum"

Kötü giden dönemlerde her şeyi bir anda kırmanın çok kolay olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, "Ama oyuncularım her zaman yanımızda oldu. Bize her zaman destek çıktı. Bir kere bile bize idmanlarda olsun, maç planlarında olsun biz bunu niye yapıyoruz? Bir ters bakış hiç öyle bir şey hissetmedim. Herkes birbirine inanıyor, herkes birbirine güveniyor. Bugün de birkaç tane çok güzel örnek yaşadık. Onur Bulut gibi, Edin Visca gibi, haftalardır belki Onur Bulut kadroya giremiyordu. Onların hepsinin adına çok çok mutlu oldum" diyerek sözlerini noktaladı.