Nuri Şahin, Göztepe'yi 2-1 yenen Başakşehir'in 'gerçek bir takım' olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nuri Şahin, Göztepe'yi 2-1 yenen Başakşehir'in 'gerçek bir takım' olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Nuri Şahin, Göztepe\'yi 2-1 yenen Başakşehir\'in \'gerçek bir takım\' olduğunu söyledi
Haber Videosu

Başakşehir FK, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Nuri Şahin maç sonrası, zor deplasmanda alınan 3 puanın önemli olduğunu, Göztepe'nin analizi kolay uygulaması zor bir ekip olduğunu ve takımın gerçek bir takım olduğunu ifade etti.

Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Başakşehir FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Değerli ve önemli üç puan kazandıklarını söyleyen Şahin, "Çok zor bir deplasmanda zor bir rakibe karşı ilk 10-15 dakika gol yiyene kadar skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladık. Kırılma anı yaşadık ama oyuncularım durmadı, devam ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün çok değerli, 3 puandan çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum. Oynayan, oynamayan, sonradan giren, kulübede bizimle beraber bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan herkesi tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun ama bizim gerçek bir takım olduğumuzu bugün bence belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde gösterdik" dedi.

"Forvetlere yorulana kadar basın dedim"

Göztepe'nin analizi çok kolay ancak uygulaması çok zor bir rakip olduğunu belirten Şahin, "Forvetlerime, öndeki 3 oyuncuma hafta başını ilk söylediğim şey yorulana kadar, artık koşamayacağınız an gelene kadar kaleciye baskı yapmalarını istedim. Çünkü Göztepe çok uzun top kullanıyor. İkinci top çok oynuyor. Forvet oyuncularım ve kanatlar hepsi çok iyi iş çıkardılar" dedi.

Kendileri için çok kötü başlayan ve kırılma anlarıyla başlayan bir sezonda geldikleri nokta kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Şahin, "Çünkü sadece bir kırılma anı yaşamadık, birkaç tanesini yaşadık sezonda çok çok yeni çok erken sezonda ama biz bu 11-12 haftaya çok şey sığdırdık. Negatif anlamda çok şey sığdırdık ama artık biraz önümüzü gördüğümüzü düşünüyorum" şeklinde konuştu

"Oyuncularımın adına mutluyum"

Kötü giden dönemlerde her şeyi bir anda kırmanın çok kolay olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, "Ama oyuncularım her zaman yanımızda oldu. Bize her zaman destek çıktı. Bir kere bile bize idmanlarda olsun, maç planlarında olsun biz bunu niye yapıyoruz? Bir ters bakış hiç öyle bir şey hissetmedim. Herkes birbirine inanıyor, herkes birbirine güveniyor. Bugün de birkaç tane çok güzel örnek yaşadık. Onur Bulut gibi, Edin Visca gibi, haftalardır belki Onur Bulut kadroya giremiyordu. Onların hepsinin adına çok çok mutlu oldum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
BaşakşehirNuri ŞahinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:57:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Nuri Şahin, Göztepe'yi 2-1 yenen Başakşehir'in 'gerçek bir takım' olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android