Nuri Şahin: İki Puan Bıraktık, Üzgünüm

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Şahin, ikinci yarı performansından memnun.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı biraz zorlandık. Hem pozisyona girmekte zorlandık hem de kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Ama ikinci yarıda takımın performansından gayet memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan bir oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama ne yazık ki golü bulamadık. Oyuncularıma inanıyorum ancak iki puan bıraktığımız için üzgünüm" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu. Maça tutuk başladıklarını belirten Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Ne yazık ki bir puan alıp ayrılıyoruz. Maça biraz tutuk başladık. 19 gün sonra maç oynadık, uzun bir ara oldu. İki takım için de uzun bir ara vardı ama deplasmanda Kocaeli'de, taraftarının önünde oynamak zor" dedi.

'İLK YARI ZORLANDIK'

Maçın ilk bölümünde zorlandıklarını ifade eden Şahin, "Maçın ilk 10-15 dakikasının zor geçeceğini biliyordum. Rakibimiz geri çekilerek başladı. İlk yarı biraz zorlandık. Hem pozisyona girmekte zorlandık hem de kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Ama ikinci yarıda takımın performansından gayet memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan bir oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama ne yazık ki golü bulamadık. Oyuncularıma inanıyorum ancak iki puan bıraktığımız için üzgünüm" diye konuştu.

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosfere de değinen Nuri Şahin, "Kocaelispor'a ve camiasına teşekkür ediyorum. Bu güzel stadyumda ilk defa bulundum. Taraftarıyla birlikte çok etkileyici bir atmosfer vardı. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN POZİSYONA GİRMEK'

Kocaelispor karşısında 5-6 pozisyona girdiklerini ancak gol bulamadıklarını vurgulayan Şahin, "Başakşehir gol atacaktır. Önemli olan pozisyona girmek. Galatasaray maçını ayrı tutuyorum. Kocaelispor geri çekilerek başladı, kapalı savunmaları açmak zor oluyor. Bugün 5-6 pozisyona girdik ama gol bulamadık. Eminim Gençlerbirliği maçında takım gol bulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:26
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim
Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 01:28:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.