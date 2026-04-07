Nuri Şahin: İki Puan Bıraktık, Üzgünüm

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı biraz zorlandık. Hem pozisyona girmekte zorlandık hem de kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Ama ikinci yarıda takımın performansından gayet memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan bir oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama ne yazık ki golü bulamadık. Oyuncularıma inanıyorum ancak iki puan bıraktığımız için üzgünüm" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu. Maça tutuk başladıklarını belirten Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Ne yazık ki bir puan alıp ayrılıyoruz. Maça biraz tutuk başladık. 19 gün sonra maç oynadık, uzun bir ara oldu. İki takım için de uzun bir ara vardı ama deplasmanda Kocaeli'de, taraftarının önünde oynamak zor" dedi.

'İLK YARI ZORLANDIK'

Maçın ilk bölümünde zorlandıklarını ifade eden Şahin, "Maçın ilk 10-15 dakikasının zor geçeceğini biliyordum. Rakibimiz geri çekilerek başladı. İlk yarı biraz zorlandık. Hem pozisyona girmekte zorlandık hem de kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Ama ikinci yarıda takımın performansından gayet memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan bir oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama ne yazık ki golü bulamadık. Oyuncularıma inanıyorum ancak iki puan bıraktığımız için üzgünüm" diye konuştu.

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosfere de değinen Nuri Şahin, "Kocaelispor'a ve camiasına teşekkür ediyorum. Bu güzel stadyumda ilk defa bulundum. Taraftarıyla birlikte çok etkileyici bir atmosfer vardı. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN POZİSYONA GİRMEK'

Kocaelispor karşısında 5-6 pozisyona girdiklerini ancak gol bulamadıklarını vurgulayan Şahin, "Başakşehir gol atacaktır. Önemli olan pozisyona girmek. Galatasaray maçını ayrı tutuyorum. Kocaelispor geri çekilerek başladı, kapalı savunmaları açmak zor oluyor. Bugün 5-6 pozisyona girdik ama gol bulamadık. Eminim Gençlerbirliği maçında takım gol bulacaktır" dedi.