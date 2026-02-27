Nuri Şahin: İlk yarı yüz güldürmedi - Son Dakika
Nuri Şahin: İlk yarı yüz güldürmedi

27.02.2026 23:51
Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor maçını değerlendirirken ilk yarıyı eleştirdi.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı hiç hoşuma gitmedi ama 2'nci yarıdan çok memnunum. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Topun oyunda kalma süresi bugün ne yazık ki sadece 45 dakikaydı. Yani bir yarı futbol oynanmadı" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Öncelikle galibiyet için çok mutluyum. Oyuna gelecek olursak ilk yarı istediğimiz oyunu ne biz oynadık ne rakibe oynattık. İyi bir futbol yoktu hem izleyenler hem de bizim için. Çok futbol oynanmadı. 2'nci yarı kendimize yakışan ve prensiplerimize yakışan oyunu sahaya yansıttık ve hak ederek buradan galibiyetle ayrıldığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç hoşuma gitmedi ama 2'nci yarıdan çok memnunum. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Topun oyunda kalma süresi bugün ne yazık ki sadece 45 dakikaydı. Yani bir yarı futbol oynanmadı. Her zaman Türk futbolunun marka değerini konuşuyoruz. Burada en büyük görev hocalara düşüyor ama aynı zamanda hakemlere ve oyunculara da düşüyor. Bu 45 dakika değil, 55-60 dakikalar görürüz. Sadece bu konuya değinmek istedim. Çok mutluyum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

'HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL'

Sezon içerisindeki durumu ve hedeflerini anlatan Şahin, "Biz ne yazık ki sezon başında o kadar çok kredi kaybettik ki hem alışma süresinde hem de benden önceki sürede. O yüzden oyuncularıma her hafta 'Bu final maçı' diyorum. Onlar da artık sıkıldı ama gerçek bu. Her maç bizim için final. Bir maç kaybettiğinde yarıştan kopuyor oluyorsun. O yüzden biz maç maç gitmeye karar verdik. Ligin en güzel ama en zor dönemine girdik artık. Hatanın telafisi olmuyor. Ligde elimizden geleni yapıp maç maç gidip rakibimizle oynayacağız. Kupaya gelince gerçek bir final oynuyoruz. Çünkü beraberlik yetmiyor. Maçı kazanmamız lazım. Başakşehir her zaman kupaya kazanmak için gidiyor. Aynısı benim için de geçerli. Umarım burada çok güzel bir maç olur. Kazanırız ve son 8'e kalırız. Sonra her takımın olduğu gibi hedefimiz kupayı kazanmak. Umarım hem kupada hem de lig sonunda istediğimiz yere ulaşırız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyunumuza, oyuncularımıza, kulübüme yakışır oynamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'ELDOR'UN OYUN ZEKASI, SELKE'Yİ ÇOK RAHATLATIYOR'

Selke ve Shomurodov ikilisi hakkında ise Nuri Şahin şunları söyledi:

"Öncelikle Davie ve Shomurodov'un oyunu iyi. Elimde 4 tane çok net ve iyi forvet var. Onları sahada görmek istiyorum. O yüzden bu formasyona geçtik. Eldor'un oyun zekası, Selke'yi çok rahatlatıyor. Aynı zamanda da Selke'nin fiziksel kapasitesi ve hava hakimiyeti Eldor'u çok rahatlatıyor. İyi bir ikili oldular. Selke'nin de yavaş yavaş gol katkısı var. Ben onunla beraber de oynadım. Her zaman gol atacağını biliyordum ama sabırlı davrandım. Biz onun oyununa daha çok yöneldik. Yavaş yavaş golleri de gelmeye başladı. Birbirini iyi tamamlayan 2 oyuncu. Umarım Bertuğ da aramıza dönecek. Gayet iyiyiz bu durumda. Hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a başarılar diliyorum"

Kaynak: DHA

