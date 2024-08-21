Nuri Şahin\'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor

Spor

Borussia Dortmund'un başındaki ilk resmi maçına Almanya Kupası ilk turunda Phönix Lübeck'e karşı çıkan Nuri Şahin, sahadan 4-1'lık skorla galip ayrılarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak genç teknik adam, beklenmedik bir sıkıntıyla karşı karşıya.

SİLAH ÜRETİCİSİYLE YAPILAN ANLAŞMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Borussia Dortmund, geçen mayıs ayının sonunda silah üreticisi Rheinmetall ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış, şirket logosunun Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacağı bildirilmişti. Dortmund'un bu hamlesi, teknik direktör Nuri Şahin ve futbolcuları da olumsuz etkileyebilir.

TARAFTARLAR BU ANLAŞMAYA TEPKİLİ

Südtribüne (Güney tribünü) taraflar birliğinin yayımladığı ve bir çok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına tepki gösterildi. Açıklamada, kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund'un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek için kullanmalarını kabul etmelerinin ve bu sırada kendi değerlerinden vazgeçmelerinin reddedildiği vurgulandı.

PROSTESTOYA HAZIRLANIYORLAR

Borussia Dortmund'un sezonun ilk lig maçında Eintracht Frankfurt ile 24 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşmada sarı-siyahlı taraftarlara Rheinmetall ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyetsizliği stada taşıma çağrısı yapılan açıklamada, döviz ve pankartların hazırlanması istendi.