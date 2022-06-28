Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un A takım kadrosu ise yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü bir araya gelecek.

İdmana, 16 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarda forma giyen 21 genç futbolcu katıldı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nuri Şahin, yeni sezon öncesi ilk mesaiye genç futbolcularla çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.