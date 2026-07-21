Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

Nuri Şahin\'den büyük kıyak! Fenerbahçe\'ye transfer yapıyor
21.07.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhou Guirassy transferinde tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile yürüttüğü görüşmelerde sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli kulübün, Dortmund'un eski teknik direktörü olan RAMS Başakşehir'in hocası Nuri Şahin'den destek istediği, genç çalıştırıcının da hem kulüp yönetimi hem de Guirassy cephesiyle temaslarda kolaylaştırıcı rol üstleneceği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına hedeflerinden biri olan Serhou Guirassy transferinde sürpriz bir ismi devreye soktu.

FENERBAHÇE'DEN NURİ ŞAHİN'E RİCA

Borussia Dortmund formasıyla sergilediği üstün performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 30 yaşındaki Gineli golcü için sarı-lacivertli yönetim yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin, kulübünü ikna edebilmek için Borussia Dortmund'da da hocalık görevinde bulunan RAMS Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin’den aracı olmasını rica ettiği belirtildi.

Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

İKNA SÜRECİNDE YARDIMCI OLACAK

Yıldız golcü Guirassy’yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Nuri Şahin'in oyuncuyla ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Nuri Şahin, Başakşehir, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    haydi nuri şahin yardım et fenere futbolcuyu aldı eee başakşehir maçında gol atsa nuri şahin kendini zor duruma düşürmeyecekmi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:38:51. #7.13#
SON DAKİKA: Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.