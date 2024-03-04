Nürnbergli Can Yılmaz Uzun, Türkiye Milli Takımı'nı tercih etti

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Almanya 2. Futbol Ligi (2. Bundesliga) ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen 18 yaşındaki Can Yılmaz Uzun, A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıkladı.

Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.

Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can'ın Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu öğrenildi.

Can, bu sezon Nürnberg formasıyla ligde ve kupada çıktığı 23 maçta 15 gol attı.