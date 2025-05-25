Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde - Son Dakika
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Spor

Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

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Nusret bir kez daha Fenerbahçe\'nin kupa töreninde
25.05.2025 23:26
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Nusret bir kez daha Fenerbahçe\'nin kupa töreninde
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EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-lacivertlilerin 2017'de elde ettiği ilk zaferdae de takımla birlikte şampiyonluk pozu veren ve dönemin Fenerbahçe oyuncusu Barış Hersek başta olmak üzere pek çok sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Nusret Gökçe, bu kez Başkan Ali Koç ile birlikte parkede yer aldı.

EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Nusret, bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

NUSRET BİR KEZ DAHA KUPAYLA POZ VERDİ

Sarı-lacivertlilerin kupayı kaldırdıktan sonra kutlama yaptığı dakikalarda ise kadraja tanıdık bir isim daha dahil oldu. Temsilcimizin 2017'de elde ettiği ilk zaferde takımla birlikte şampiyonluk pozu veren ve dönemin Fenerbahçe oyuncusu Barış Hersek başta olmak üzere pek çok sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Nusret Gökçe, bu kez Başkan Ali Koç ile birlikte poz verdi.

Nusret, bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

ARJANTİN'İN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA DA SAHAYA GİRMİŞTİ

Nusret, 2022 Dünya Kupası Finali'nde de adından çok söz ettirmişti. Final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.

Nusret, bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde
Nusret, bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde
Nusret bir kez daha Fenerbahçe\'nin kupa töreninde

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Son Dakika Spor Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde - Son Dakika

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