Nusret, bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

NUSRET BİR KEZ DAHA KUPAYLA POZ VERDİ

Sarı-lacivertlilerin kupayı kaldırdıktan sonra kutlama yaptığı dakikalarda ise kadraja tanıdık bir isim daha dahil oldu. Temsilcimizin 2017'de elde ettiği ilk zaferde takımla birlikte şampiyonluk pozu veren ve dönemin Fenerbahçe oyuncusu Barış Hersek başta olmak üzere pek çok sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Nusret Gökçe, bu kez Başkan Ali Koç ile birlikte poz verdi.

ARJANTİN'İN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA DA SAHAYA GİRMİŞTİ

Nusret, 2022 Dünya Kupası Finali'nde de adından çok söz ettirmişti. Final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.