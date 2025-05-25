EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Sarı-lacivertlilerin kupayı kaldırdıktan sonra kutlama yaptığı dakikalarda ise kadraja tanıdık bir isim daha dahil oldu. Temsilcimizin 2017'de elde ettiği ilk zaferde takımla birlikte şampiyonluk pozu veren ve dönemin Fenerbahçe oyuncusu Barış Hersek başta olmak üzere pek çok sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Nusret Gökçe, bu kez Başkan Ali Koç ile birlikte poz verdi.
Nusret, 2022 Dünya Kupası Finali'nde de adından çok söz ettirmişti. Final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.
Son Dakika › Spor › Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde - Son Dakika
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