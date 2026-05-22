Nwakaeme ve Visca\'ya Teşekkür Plaketi

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Anthony Nwakaeme ile Edin Visca'ya, Konyaspor maçı öncesinde teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Edin Visca ile Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim etti. Maç öncesi saha kenarında gerçekleşen törende; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya tarafından futbolculara plaketleri takdim edildi.

Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anlar yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar iki futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu. - ANTALYA