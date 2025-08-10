Obeziteyle Mücadele ve Spor Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Obeziteyle Mücadele ve Spor Yatırımları

10.08.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, obezite sorununa dikkati çekerek, spor yatırımları ve gençlik merkezleri kuracaklarını belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ülkemiz insanlarının yüzde 65'inde obezite söz konusu. Hepimizin her gün 5 bin adım yürümemiz lazım. Hareketli bir toplum olmamız lazım. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. Bakan Bak, Arifiye ilçesindeki Arifbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen Spor Yatırımları Tanıtım ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Programa Bakan Bak'ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, "Daha önce konuştuğumuz bazı projeleri büyükşehir belediye başkanımızla yapıyoruz. Bugün temsili olarak Arifiye'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin temel atmasını yapacağız. Kısacası güzel bir spor yatırımı günü bugün ama bitmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkenin dört bir yanında spor tesisleri yatırımları yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, spor salonlarıyla birlikte Türkiye FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapılabilecek tesislere sahip. Bunun yanında Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Sakarya'ya basketbol, güreş, futbol için geldim. Bakanlık açısından iki şey önemli; bunlardan birincisi gençlerimizin özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda yanlarında olmamız lazım. Dijital, içki ve uyuşturucuyla mücadele bizim birinci işimiz. Bizim bir projemiz var 'yüzme bilmeyen kalmasın' bu zamana kadar 12 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Arifiye'de yapılacak olan havuzda çocuklarımız yüzme öğrenecekler, derelerde, denizlerde boğulmayacaklar, yaz kış buraya gelecekler. Türkiye'de 640 tane gençlik merkezimiz var. Bir tanesi de buraya yapılacak. Burada müzikten sanata, tiyatrodan kültüre kısacası çocuklarımızın özgüvenini kazanmasına etki eden çok önemli bir merkez" ifadelerini kullandı.

'BİZ SPORU TABANA YAYMAK İSTİYORUZ'

Sporun önemine değinen ve ülkenin obeziteyle mücadele ettiğini belirten Bakan Bak, "Biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ülkemiz insanlarının yüzde 65'inde obezite söz konusu. Hepimizin her gün 5 bin adım yürümemiz lazım. Hareketli bir toplum olmamız lazım. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde Mollaköy'de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, en önemli kano ve kürek tesislerine başlayacağız. O bölgede çok büyük bir millet bahçesi oluşacak. Sakaryalı bu tesislerden faydalanacak. Sakarya'nın insanları her şeyi hak ediyor. Hep beraber bu ülkenin gelişmesi için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Sakarya, Gençlik, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Obeziteyle Mücadele ve Spor Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
Allan Saint-Maximin Club America’ya transfer oldu Allan Saint-Maximin Club America'ya transfer oldu
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

21:50
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
14:48
Tatil İçin ABD’ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti
14:40
Kendisini bıçakla yaralayan oğlunu tüfekle katletti
Kendisini bıçakla yaralayan oğlunu tüfekle katletti
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:09
Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu
Kuş cenneti balıklar için cehennem oldu
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
14:01
Gerginlik yerini barışa mı bırakıyor David Beckham’dan oğluna zeytin dalı
Gerginlik yerini barışa mı bırakıyor? David Beckham'dan oğluna zeytin dalı
13:59
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
13:29
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın Koca koca taşları sürücülere attı
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın! Koca koca taşları sürücülere attı
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:53
Allan Saint-Maximin Club America’ya transfer oldu
Allan Saint-Maximin Club America'ya transfer oldu
12:49
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 22:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: Obeziteyle Mücadele ve Spor Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.