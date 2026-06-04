Ochoa Altıncı Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Ochoa Altıncı Dünya Kupası'na Hazır

Ochoa Altıncı Dünya Kupası\'na Hazır
04.06.2026 14:55
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Guillermo Ochoa, 40 yaşında altıncı kez Dünya Kupası'nda Meksika'yı temsil edecek.

Meksika kadrosuna gire 40 yaşındaki Guillermo Ochoa rekor kırarak altıncı kez Dünya Kupası'nda oynamaya hazırlanıyor.

Ochao, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo altıncı kez Dünya Kupası'na seçilen ilk futbolcular.

Eski Ballon d'Or rakipleri Messi ve Ronaldo sırasıyla Arjantin ve Portekiz'de öne çıkacak, ancak Ochoa son yıllarda Meksika için sınırlı varlık gösterdi.

Ochoa, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 2006 yılında Almanya'da oynadı.

Son sezonu ise Kıbrıs takımı AEL Limasol'da geçirdi.

Meksika'nın Javier Aguirre tarafından yönetilen Dünya Kupası kadrosuna geçen sezonu West Ham'dan Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez kaptanlık edecek.

Fulham forvet oyuncusu Raul Jimenez de takımın bir parçası.

On yedi yaşındaki Gilberto Mora, Meksika'yı bir Dünya Kupası'nda temsil eden en genç oyuncu olmaya hazırlanırken, 23 yaşındaki Armando Gonzalez de yükselen yetenekler arasında.

ABD'nin yetiştirdiği çifte vatandaş oyuncular Obed Vargas ve Brian Gutierrez de kadrodaki genç oyuncular arasında yer alıyor.

Javier Aguirre ayrıca İspanya doğumlu orta saha oyuncusu Alvaro Fidalgo ve Kolombiya doğumlu forvet Julian Quinones'i de kadroya seçti. Her iki oyuncu da milli takımın müdavimleri arasında.

Bu, Aguirre'nin 2002 ve 2010'dan sonra Meksika teknik direktörü olarak üçüncü Dünya Kupası olacak.

Meksika, bu yılki etkinliğe ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

Takım 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da Güney Afrika ile karşılaşacak, 18 Haziran'da Zapopan'da Güney Kore ve 24 Haziran'da Estadio Azteca'da Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Meksika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limasol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Savunucular: Jorge Sanchez (PAOK), İsrail Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Cenova), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Orta saha oyuncuları: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atina), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova).

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Ochoa Altıncı Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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