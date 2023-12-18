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Odunpazarı Belediyesi 5 Mahalleye Halı Saha Kazandırdı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi 5 Mahalleye Halı Saha Kazandırdı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan ve vatandaşlara verdiği '5 mahalleye halı saha' sözünü yerine getirdi. 71 Evler, Gültepe, 75. Yıl, Ihlamurkent ve Çankaya Mahallelerine spor kompleksi ve halı saha kazandıran Odunpazarı Belediyesi, 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de bu tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Odunpazarı Belediyesi 5 Mahalleye Halı Saha Kazandırdı
18.12.2023 - 12:28,
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projelerde yer alan ve vatandaşlara verdiği "5 mahalleye halı saha" sözünü yerine getirdi. 71 Evler, Gültepe, 75. Yıl, Ihlamurkent ve Çankaya Mahallelerine spor kompleksi ve halı saha kazandıran Odunpazarı Belediyesi, 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de bu tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Vizyon projeler arasında yer alan "5 mahalleye ücretsiz halı saha" sözünü gerçekleştiren Başkan Kurt; 71 Evler Mahallesi'ne Süreyya Özkefe Halı Sahasını, Gültepe Mahallesi'ne Hüdai Doğu Halı Sahasını, 75. Yıl Mahallesi'ne İlhan Çolak Halı Sahasını, Ihlamurkent Mahallesi'ne Ender Konca Spor Kompleksini, Çankaya Mahallesi'ne ise Fethi Heper Spor Kompleksini kazandırdı. 5 ayrı mahallede bulunan ücretsiz spor kompleksi ve halı sahalar için törenle toplu açılış töreni yapılacak. 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek olan açılış töreni, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ve Gülper Sokak kesişiminde bulunan Ender Konca Spor Kompleksi'nde yapılacak. Açılış töreni saat 14.00'de başlayacak.

"Hemşehrilerime verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Spor kompleksleri ve halı sahalar ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Kurt, " Mustafa Kemal Atatürk'ün ' Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli yüksek seviyeli muhafızlar ister.' ilkesinden yola çıkarak gençlerin yarınlara sağlıkla adım atmalarını sağlayacak spor yatırımlarımızı Eskişehir halkının hizmetine sunduk. 2019 yılından günümüze kadar Gündoğdu Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz İsmail Arca Halı Sahamızla birlikte 6 farklı mahalleye halı saha ve spor kompleksi kazandırdık. Bu tesislerimize de Eskişehir'de sporun gelişmesine katkıda bulunan duayenlerin isimlerini verdik. Spora teşvik ve fırsat eşitliği ilkesiyle tüm bu spor komplekslerimiz ve halı sahalarımızdan tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanacak. 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de, Ihlamurkent Mahallesi Ender Konca Spor Kompleksi'nde; 71 Evler, Gültepe, 75. Yıl, Ihlamurkent ve Çankaya Mahallelerine kazandırdığımız spor kompleksi ve halı sahalarımızın açılışını yapacağız. Ben tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize davet ediyorum. Ücretsiz spor komplekslerimiz ve halı sahalarımız, Eskişehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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