Odunpazarı Belediyesi Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenliyor

Spor

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile Eskişehirli milli atlet Şükrü Saban adına yol koşusu düzenleyecek. 10 Mart'ta gerçekleştirilecek Şükrü Saban Yol Koşusu, küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Yaptığı halı saha ve spor komplekslerine Eskişehirspor'un efsane isimlerinin adını veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir vefa örneği daha imza atıyor. Odunpazarı Belediyesi Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirli milli atlet Şükrü Saban adına Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile yol koşusu düzenlemeye hazırlanıyor. 10 Mart Pazar Günü gerçekleştirilecek Şükrü Saban Yol Koşusu, saat 09.00'da Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Hicri Sezen Meydanı'ndan başlayacak.

500 sporcu katılabilecek

Yol koşusu, küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek. Küçüklerde 2011-2012-2013 doğumlular, yıldızlarda 2007-2008-2009-2010 doğumlular, büyükler de ise 2006 ve öncesinde doğanlar yarışacak. Yarışma, Uluslararası Atletizm Federasyonu (WA) kuralları ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatı doğrultusunda belirlenen mesafelerde yapılacak. Küçükler 2 km, yıldızlar 3 km, büyükler ise 9 km koşacak. Şükrü Saban Yol Koşusundan bir gün önce 9 Mart Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında Hicri Sezen Meydanı'nda göğüs numarası dağıtımı ve spor festivali yapılacak. Yol koşusuna 500 sporcu katılabilecek. Şükrü Saban Yol Koşusu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan güncel sekmesi altında bulunan duyurular bölümünden koşu ile ilgili bilgi detaylı alabilir. Yol koşusuna katılmak isteyenlerin 6 Mart Salı günü saat 17.00'ye kadar yine güncel sekmesi duyular bölümünde yer alan linki tıklayarak, başvuru formunu doldurması gerekiyor. Eğer, kayıt son başvuru tarihinden önce belirlenen sayıya ulaşırsa kayıt linki kapanacak. Kayıtlar ücretsiz olurken, kayıtlı yarışmacılar Odunpazarı Belediyesi tarafından sigortalanacak. Yarışma, kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık. Yabancı uyruklu sporcular, yarışmaya katılmak için numara dağıtım masasındaki görevlilere pasaportlarını ibraz edip yarışma taahhütnamesini doldurduktan sonra göğüs numaralarını alabilecek. Sporcular, 2023-2024 sezonuna ait vizeli ferdi ve kulüp lisansları ile yarışmaya katılabilecek. 2023-2024 sezonuna ait vizeli lisanslı olmayan sporcular yarışma taahhütnamesini doldurup imzalayarak veya herhangi bir sağlık kuruluşundan "Şükrü Saban Yol Koşusuna katılmasında sağlık yönünden bir engel bulunmamaktadır" ibareli doktor raporu almaları şartı ile yarışmaya katılabilecek. 18 Yaşından küçük sporcuların taahhütnameleri velileri tarafından imzalanacak.

Parkur trafiğe kapatılacak

Yarışma süresi 1 saat 30 dakika olacak. Büyükler kategorisinde dönüş noktasına 45 dakika içerisinde gelemeyen sporcular araçlara alınacak. Yarışmaların startı, 10 Mart Pazar günü saat 09: 00'da tüm kategorilerle birlikte verileceğinden parkur trafiğe kapatılacak. Bu nedenle bir gün önce göğüs numarası alan tüm sporcuların saat 08: 00'de Hicri Sezen Meydanı'nda hazır bulunması gerekiyor. Yarışmalar sonunda yarışmayı tamamlayan her sporcuya bitiş anında katılım madalyası verilecek. WA'nın ilgili kuralı gereği yarışmacılar göğüs numaralarını herhangi bir şekilde katlamadan, kesmeden, üzerindeki tüm rakam ve yazıların görülebileceği şekilde göğüslerine takmalıdır. Çıkış anında hakemlerce yapılacak kontrollerde aksi uygulamalarda bulunan sporcular yarışmaya alınmayacak. Odunpazarı Belediyesi, Şükrü Saban Yol Koşunda ilk altıya giren başarılı sporculara para ödülü verecek. Şükrü Saban Yol Koşunda 1'inci olana 2 bin lira, 2'nci olana bin 500 lira, 3'inci olana 1000 lira, 4'üncü olana 800 lira, 5'inci olana 600 ve 6'ncı olana ise 400 lira ödül verilecek. Yarışmaların Ödül Töreni Hicri Sezen Meydanı'nda saat 11: 00'de yapılacak. İlk 6'ya girdiği halde kürsüye gelmeyen sporculara ödülü verilmeyecek.

Şükrü Saban yol koşusunu düzenlemekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz

Şükrü Saban Yol Koşusu ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz vefa bilen insanlarız. Daha önce de yaptığımız halı saha ve spor komplekslerine Efsanelerin isimlerini verdik. Ben, insanların öldükten sonra değil onlar yaşarken onure edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eskişehirli hemşerimiz başarıları ile gurur duyduğumuz milli atletimiz Şükrü Saban adına Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte yol koşusu düzeliyoruz. Şükrü Saban Yol Koşusunu düzenlemekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Şükrü Saban Yol Koşusuna katılacak sporculara şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR