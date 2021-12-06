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Off-road tutkunları nefes kesti - Son Dakika

Off-road tutkunları nefes kesti

06.12.2021 11:55

- Off-road tutkunları nefes kesti Edirne'de bir araya gelen off-road tutkunlarının çamurla mücadelesi adeta nefes kesti.

- Off-road tutkunları nefes kesti

EDİRNE - Edirne'de bir araya gelen off-road tutkunlarının çamurla mücadelesi adeta nefes kesti.

Edirne'ye bağlı Musabeyli köyünde bulunan mesire alanında yağmur sularının birikmesini ve yağış sonrası oluşan çamuru fırsat bilen off-road tutkunlarının doğayla mücadelesi mücadelesi nefes kesti. Off-road araçlarının çamurla mücadelesini heyecanla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydettiler.

Off-road tutkunu Günkut Arda, büyük bir keyifle bu sporu yaptıklarını belirterek, "Çok zorlayacak arazimiz yok aslında ama zorlanmak güzel. Zorlandığımız zamanlar da oluyor, arabalarımızın kırıldığı, bozulduğu zamanlar da oluyor. Genel olarak keyifli" dedi.

"Bence herkes off-road zevkini tatmalı"

Arif Sönmez, herkesin off-road zevkini yaşaması gerektiğini ifade etti. Sönmez, AFAD gönüllüsü olduklarını vurgulayarak, "8-10 araçlık bir off-road grubumuz var. Hafta sonlarını değerlendiriyoruz, aynı zamanda AFAD gönüllüsü olarak elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Araçlarımız gördüğünüz gibi yapılı ve araziye uyum sağlıyor. AFAD'tan gelen çağrılarla gönüllü olarak biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece spor dendiğinde koşma, atlamak değil bu da bir doğa sporu. Önemli olan doğaya zarar vermemektir. Ülke genelinde bakıldığında off-road araçları yapısı itibariyle biraz dışlanıyor gibi. Ama aldığımız zevk bence tadılmalı, tavsiye ederim" dedi.

Boş zamanlarında off-road yaptıklarını dile getiren Yuşa Gümülcine de bu sporu büyük bir keyif ve heyecanla yaptıklarını söyledi.

Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti
Off-road tutkunları nefes kesti

Edirne, AFAD, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Off-road tutkunları nefes kesti - Son Dakika Spor


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