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Öfkeyle sahaya daldı! Volkan Demirel ile burun buruna gelen hakemin dedikleri ekrana yansıdı - Son Dakika

Öfkeyle sahaya daldı! Volkan Demirel ile burun buruna gelen hakemin dedikleri ekrana yansıdı

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın son düdüğüyle birlikte öfkeyle sahaya girip hakem Yiğit Arslan'a tepki gösterdi. Bu sırada Arslan'ın "Hoca onu yapma kırmızı yersin, yapma" dediği görüldü. Kimsenin zapt edemediği Demirel'e hakem, tepkisinin devam etmesi sonrası kırmızı kart gösterdi.

Öfkeyle sahaya daldı! Volkan Demirel ile burun buruna gelen hakemin dedikleri ekrana yansıdı
02.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:54
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Hatayspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de karşı karşıya geldi. 3-3 sona eren ve her aksiyonun yaşandığı mücadelenin sonuna Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sahaya dalarak hakemin üzerine yürümesi damga vurdu. Kendisini açık açık uyaran hakemi dinlemeyen ve etraftakilerin de yatıştıramadığı Demirel, direkt kırmızı kart gördü.

"HOCAM ONU YAPMA KIRMIZI YERSİN"

Karşılaşmanın 90. dakikasında sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Volkan Demirel kısa süre sonra yeniden sahaya geri döndü. Mücadelenin sona ermesiyle ise sahaya dalan Demirel öfkeyle hakemin yanına gitti. Hakem Yiğit Arslan, Demirel'e "Hocam onu yapma kırmızı yersin, yapma" derken genç çalıştırıcının tepkisi dinmedi. Bunun üzerine Demirel direkt kırmızı kart gördü.

Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öfkeyle sahaya daldı! Volkan Demirel ile burun buruna gelen hakemin dedikleri ekrana yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeyle sahaya daldı! Volkan Demirel ile burun buruna gelen hakemin dedikleri ekrana yansıdı - Son Dakika
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