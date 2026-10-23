OGM Ormanspor, Fenerbahçe Gelişim'i deplasmanda 77-70 mağlup etti

OGM Ormanspor, Fenerbahçe Gelişim'i deplasmanda 77-70 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, Fenerbahçe Gelişim'in OGM Ormanspor'u konuk ettiği açılış maçıyla başladı. Metro Enerji Salonu'nda ilk yarıyı 46-35 önde bitiren konuk OGM Ormanspor, karşılaşmadan 77-70 galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası, oynanan 1 maçla başladı.
Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Gelişim, OGM Ormanspor'u konuk etti.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-35 üstün tamamlayan misafir takım, parkeden de 77-70 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA
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