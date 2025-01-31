Ognjen Mimovic, Fenerbahçe\'ye imza atmak üzere İstanbul\'a geldi

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Mimovic, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ, - FENERBAHÇE, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyururken Sırp oyuncu İstanbul'a geldi. Öğle saatlerinde Belgrad'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe atkısı açtı, havaalanındaki yolcular ve çalışanların fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sağlık kontrollerinin ardından tamamlayacak. Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme yapılacak.