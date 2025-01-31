Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Spor

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe\'ye imza atmak üzere İstanbul\'a geldi

Kızılyıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki Sırp futbolcu Ognjen Mimovic, Fenerbahçe ile transfer için İstanbul'a ulaştı. Sağ bek oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

31.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:52
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Mimovic, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ, - FENERBAHÇE, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyururken Sırp oyuncu İstanbul'a geldi. Öğle saatlerinde Belgrad'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe atkısı açtı, havaalanındaki yolcular ve çalışanların fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sağlık kontrollerinin ardından tamamlayacak. Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme yapılacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi - Son Dakika

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