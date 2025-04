Oğuzhan Özyakup\'tan Beşiktaşlıları kahreden itiraf

2024 yazında futbolu "Beşiktaşlı Oğuzhan" olarak bıraktığını açıklayan eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, kararının perde arkasını anlattı. Siyah-beyazlıların gönlünde taht kuran Oğuzhan, o dönemle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

JÜBİLESİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAPMAK İSTEMİŞ

Kafa Sports'a konuşan 32 yaşındaki eski futbolcu, artık futboldan zevk almadığını belirterek, "Beşiktaş'a dönüp bir yıl oynayıp bırakmayı düşündüm. Görüşmeler de oldu ancak o dönemki yönetim farklı transferlere yöneldi. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamak istemediğimi herkes biliyordu. Hollanda'da ise bana keyif verecek bir takım yoktu" ifadelerini kullandı. Oğuzhan, bu sebeplerle kariyerini noktalama kararı aldığını dile getirdi.

"BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN" OLARAK BIRAKTI

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup, geçen yaz futbol kariyerini noktalamıştı. Oğuzhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim.

Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum. Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

OĞUZHAN'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Hollanda'nın Hellas Sport altyapısında futbola başlayan Oğuzhan, 2005 yılında AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu. 2008 yılında İngiliz devi Arsenal'in 18 yaş altı takımına transfer olurken burada profesyonel imza atarak Arsenal ile 2 defa a takım forması giyme şansı buldu.

2012 yaz transfer döneminde 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 9.5 sezonda toplam 310 maça çıkarken 35 gol kaydetti. 2019-2020 sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak giden 31 yaşındaki isim burada da sadece 4 maçta görev aldı ve 1 gol attı.Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

2022 yılında Beşiktaş ile sözleşmesi sona ermesi ardından Hollanda'ya geri dönen Özyakup, son iki sezonda Fortuna Sittard ile 47 maçta forma giyerken 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.