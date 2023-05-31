Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 49 yaşındaki hoca Okan Buruk, maç sonu duygu dolu anlar yaşadı. Futbolcular, Buruk'u omuzlarında taşındı.
Maç sonrası basın toplantısına çıkan Okan Buruk, futbolcuların sulu baskınına uğradı. Oyuncularına salonuna girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcularına katılıp coşkuya ortak oldu.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı - Son Dakika