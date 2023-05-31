Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı - Son Dakika
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Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı

31.05.2023 00:58

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kazanıp şampiyon oldukları Ankaragücü karşılaşmasının basın toplantısında oyuncuların sulu baskınına uğradı. Oyuncuların salona girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcuların coşkusuna ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 49 yaşındaki hoca Okan Buruk, maç sonu duygu dolu anlar yaşadı. Futbolcular, Buruk'u omuzlarında taşındı.

Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Toplantı salonunda yer yerinden oynadı

TOPLANTIYA BASKIN

Maç sonrası basın toplantısına çıkan Okan Buruk, futbolcuların sulu baskınına uğradı. Oyuncularına salonuna girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcularına katılıp coşkuya ortak oldu.

Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Toplantı salonunda yer yerinden oynadı
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Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı - Son Dakika
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