Okan Buruk başına gelecekleri endişeli gözlerle seyretti! Salonda yer yerinden oynadı

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Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan 49 yaşındaki hoca Okan Buruk, maç sonu duygu dolu anlar yaşadı. Futbolcular, Buruk'u omuzlarında taşındı.

TOPLANTIYA BASKIN

Maç sonrası basın toplantısına çıkan Okan Buruk, futbolcuların sulu baskınına uğradı. Oyuncularına salonuna girişini endişeli gözlerle izleyen Buruk, sonrasında futbolcularına katılıp coşkuya ortak oldu.