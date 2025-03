Okan Buruk: Beşiktaş'ı tebrik ediyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ın çok mücadele ettiğini belirterek, "Bu mücadele sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldı. Rakibimizi tebrik ederim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Milli takım arası sonrası ilk maçlar odaklanmada zor oluyor. Belki bunu maçın başında biraz yaşadık. Rakibimizin bize karşı alacağı galibiyet onlar için çok önemliydi. Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Bu mücadele sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldı. Rakibimizi tebrik ederim. Çok erken 10 kişi kaldık, gol yedik. Onun devamında özellikle 11'e 10'da bence ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptı. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı golle başlayabilirdik. Devamında rakibimizin atakları oldu. Bizim hamlelerimiz oldu. Kötü bir gol yedik, şans golü oldu. Maçı çevirmeye çalıştık. Bu bölümde defansif olarak riskler de aldık. Bir tane net penaltı pozisyonumuz var. VAR hakeminin özellikle kırmızı kart pozisyonunda bence çok net et kırmızı kartın olmadığı tartışılabilecek pozisyonda, çünkü içeriden adamımız geliyor. Hakemin vermediği pozisyonda VAR hakemi burada karışacak mı, karışmayacak mı, net bir kırmızı kart mı? Buna saygı duyuyorum. Hakem verse daha çok saygı duyardım. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonunda topu kurtardıktan sonra rakibin teması var. Bu pozisyona da belki karışabilirdi. Bunların hiçbirini mazeret olarak önümüze koymak istemiyorum. Bunundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızla soyunma odasına ligin kalan bölümü için konuştuk. Aynı konsantrasyonumuz aynı inancımız devam ediyor. Avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Bundan sonraki bölümde bütün maçlarımızı kazanıp, şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir kadroya sahibiz. Oyuncularıma çok fazla inanıyorum. Bundan sonraki yarış daha farklı olacak. Maç öncesi yaşananlar, soru işaretleri, Türk futbolu üzerindeki karar bulutların inşallah dağılmasını ümit ediyorum. Hiç olmadığı kadar herkesin kafasının karıştığı bir sene yaşıyoruz. Bu da en inşallah en kısa zamanda sona erer. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu konuda hiç şüphem yok. Bu avantajımızı devam ettireceğiz. Mayıslar bizimdir diyeceğim. Bu tür mağlubiyetler benim de oyuncularımızın da canını sıkıyor. Bu konuda taraftarımızın kafalarında soru işareti olmasın. Çok daha iyisini yapıp tekrar onları sevindireceğiz. Bu konuda içleri rahat olsun" diye konuştu.

"Büyük bir plansızlık var"

Maçın hakemi Yasin Kol hakkında sorulan bir soruya ise Buruk, "Kimin etkilendiğini, kimin etkilenmediğini, ne olduğunu hiçbir şeyin farkında değiliz. Hepimiz böyle devam edeceğiz. Çok fazla da kafamıza takmayalım. Çok fazla kafa karışıklığı var. Yerli hakem, yabancı hakem, iş çorbaya döndü. Ne olduğu belli değil. Büyük bir plansızlık var. Çok fazla takılmadan futbolu güzelleştirecek işlere odaklanmamız gerekiyor. Haklı olduğumuzu, haksız olduğumuz yerler de var tabii. Hakemler üzerinden de her şeyin gitmesini doğru bulmuyorum. Bu kafa karışıklığını ekstra artırmak için çok büyük de çabalar var. Bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Kendimi de bunun içerisine katmak istiyorum. Kendimi de katmak istiyorum. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Daha çok sahanın içerisinde kalmaya çalışacağız. Bir şey düzelmiyor, o yüzden de çok fazla uğraşamaya gerek yok" şeklinde konuştu.

10 kişi kalmanın zor bir oyun olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlk başta 4-3-2'ye döndük. Çünkü 1-0 gerideydik. 1-1 sonrası Morata'dan hem ikinci forvet hem de de savunmada da kanatta oynamasını istedik. Doğdu yaptığımız anlar oldu. Devamında 79. dakika sonrası önde olan takım biz değildik. 3-4-2'ye döndük. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Geçiş hücumuna karşı iyi oynayan bir takıma karşı oynamak kolay değil. 2-2'yi yakalayabilirdik. Yaptığımız hamleler hücum hamleleriydi" açıklamasında bulundu.

"Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum"

Beşiktaş için de kritik bir maç olduğunu aktaran Okan Buruk, "Özellikle 3.'lük yarışında onlar için önemli bir maçtı. Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattırabilmek bence manevi anlamda da önemli bir şeydi. Galatasaray takımı yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar katetti. Bu sene de bu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya, kendi ekibime çok inanıyorum. Bundan önce de benzer süreçler yaşadık. Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok büyük. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum" dedi.

Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski'nin rollerini benimseyip, benimsediğinin sorulması üzerine Buruk, "Çok farklı bir pozisyonlarda oynamıyorlar. Kendi pozisyonlarında oynuyorlar. Polonya Milli Takımı 3'lü savunma oynuyordu, kanat bek oynuyordu. Fransa'da oynadığı takımda kanat bek oynuyordu. 4'lü savunmada da oynadığı çok fazla maçı var. Frankowski'nin bize vereceklerinden çok ümitliyim. Bizim için iyi bir transfer. Takıma, lige, rakibe alışması süreci bunlar olabiliyor. Şanssız bir kırmızı kart gördü. Pozisyon da tartışabilecek bir pozisyon. Daha dikkatli olması gerekiyordu. Onun için de bizim içi de önemli bir ders. Morata, 10 kişi kaldıktan sonra hem kenarda hem forvet oynamak kolay değil. Barış'ın ve Eren'in kanatlarda çok iyi oynadığını düşünüyorum. Geride olduğumuz yerlerde hücum gücümüzü kullanmak istedik. Uzun topları da kullanmak istedik. Maçın son 7-8 dakikası oynanmadı. Çok fazla faul oldu, çok fazla oyun durdu. Orada da rakibimizin 10'a 10 oyununu değerlendireme şansımız olmadı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL