Okan Buruk: Bu galibiyeti çok büyütmeyeceğiz / Video eklendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Aşağı yukarı nasıl oynayacağımızı, karşılayacağımızı biliyorduk. Lig maçına göre baskıları ve hücum geçişlerini yaptık. İlk yarıyı 3-4 farklı skorla bitirebilirdik. Oyun içinde rakibimizin beraberliği yakalama fırsatları oluştu. Bizim 3'üncü, 4'üncü golleri atma fırsatımız oldu. Son dakikada Davinson Sanchez'in çıkardığı pozisyon berabere bitmesine de sebep olabilirdi. Bugün 6 Türk futbolcuyla sahaya çıktık. Bu kadar Türk futbolcuyla, Türk futbolunun ve futbolcusunun değerini göstermek… Bu galibiyette önemli pay sahibi olmaları bizim için önemli. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Galibiyeti Galatasaray taraftarına armağan ediyoruz. En büyük pay oyuncularımda. Oyuncularıma bu galibiyet için teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti çok büyütmeyeceğiz. Yarı final var. Hafta sonu dinleneceğiz ve yeni bir maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'MOURİNHO'NUN FİZİKSEL HAREKETİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonunda kendisine yaptığı müdahaleyi doğru bulmadığını aktaran Okan Buruk, "Bugün güzel bir maç oldu. İki takımın da pozisyona girdiği bir maç oldu. Lig maçını bu yüzden eleştirmiştik. Ben maç öncesi iki takım teknik direktörünün birbirinin elini sıkmasını isterdim. Maç sonu da aynı şekilde. Bu şekilde olmadı. Bu konu hakkında çok fazla konuşmayacağım. İkimiz de hakemleri tebrik etmeye gittik. Devamındaki fiziksel hareketini doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Kendisi hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Buruk, "Herkese saygı duyuyorum. Bunları çok fazla okumuyorum. Doğrularımı, yanlışlarımı analiz etmem gerekiyor. Bu anlamda benim işim bu. Bunlara karşı düşeceksem, maçlara hazırlanamayacaksam önceki 2 senede de şampiyon olamazdım. Galatasaray takımının teknik direktörüsünüz. Önemli olan kendime ve takımıma güvenmem. Ben de oyundan çıktıktan sonra neden diye sorgulardım. Bunlar normal reaksiyonlar. Bugüne kadar oyuncularıma ilgili bu tür şeyler olmadı. Oyuncularımız beni ve camiamızı seviyor. Biz hep başarılı olmak istiyoruz. Ben dışarıyı çok fazla dinlemeden işimi doğru yapmak zorundayım. Sokaktaki tepkiler benim için çok önemli. Sosyal medyanın gerçekliğine inanmıyorum. Galatasaray'ı düşürmek için insanların bana vurması gerekiyor. Ben de vurmalara alıştım" dedi.

'ZOR BİR DEPLASMAN'

Fenerbahçe deplasmanının zor olduğuna değinen Okan Buruk, "Burası zor bir deplasman. Fenerbahçe takımı, taraftarı ve stadyumunun etkileyici bir performansı var. Burada oynamak kolay değil. Biz de plan ve oyun gücüyle gelmeye çalışıyoruz. Son senelerde böyle devam ediyor. Burada maç kazanmak pozitif yönde etkiliyor. Bugün de kafamızda her şeyi düşündük. Rakibimizi iyi tanımamız avantajlarımızdan biri" sözlerini kullandı.

'ASLOLAN GALATASARAY VE GALATASARAY'IN BAŞARISI'

Ligde sona eren bir şey olmadığını söyleyen Okan Buruk, "Bu hafta sonu maçımız yok. Rakibimiz Trabzonspor ile oynayacak. Burada rakibimizin alacağı sonuç önemli. Şu an 6 puan öndeyiz. Bizim de sonraki hafta Samsunspor ile deplasman maçımız var. Aynı istekle o maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla maçın etkisinde kalmadan dinlenerek bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Ligle ilgili şu an henüz bir şey sona ermedi. Başkanımız ve yöneticilerimiz bana her zaman destek veriyorlar. Bazen tek başıma bütün eleştirileri almaya çalışıyorum. Galatasaray için bunları karşılayacak güce sahibim. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı" şeklinde konuştu.

'BİRÇOK OYUNCUM AĞRILARLA OYNUYOR'

Birçok futbolcusunun ağrılarla oynadığına değinen Buruk, "Yunus'un ağrıları var ama o ağrılarla oynamaya çalışıyor. Bugün çok iyiydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı performansı arasında büyük bir fark var. Birçok oyuncumuz ufak tefek ağrılarla oynamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubunun Galatasaray'ı nasıl sahiplendiğini görebiliyoruz. Galibiyet oyuncuların payı" dedi.

'HER AÇIDAN OFSAYT GÖZÜKÜYOR'

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu golün her açıdan ofsayt olarak göründüğünü belirten 51 yaşındaki teknik adam, "Çok net ofsayt gözüküyor. 4 kere seyrettim her açıdan ofsayt gözüküyor. Nasıl bir çizgi çekildi bilmiyorum ama saygı duyuyorum. VAR hakeminin performansını seyrettikten sonra değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Maçta en beğendiğiniz futbolcu kimdi?' şeklinde gelen soruya Buruk, "Hiç birini ayırt etmeyeceğim. Hepsi çok mücadele etti. Torreira kramp girdi çıktı, tekrar geri döndü. İki kez kafa topuna çıkması da çok önemliydi. Oyuncularımızı pek ayırt edemeyeceğim" cevabını verdi.