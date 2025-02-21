Okan Buruk'dan Özür ve Hedefler

Spor

- Okan Buruk: "İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitiremedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum"

"Fenerbahçe derbisini kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

"Maçın hakemiyle ilgili çok fazla soru işareti var"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi başladıkları Avrupa serüvenini iyi bitiremediklerini belirterek, bu sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça başlarken amacımız, erken golü bulup, özellikle ilk maçtaki 3 farklı dezavantajı zorlayabilmekti. Golü bulamadık, erken de bir gol yedik. İlk yarıyı 1-0 geride bıraktık. Mental olarak da bu bizi düşürdü. İkinci yarı değişiklikler yaptık. Davinson Sanchez, daha önce bu tür üst üste maçlarda sakatlık geçmişi olduğu için 45'te oyundan çıkardık. İkinci yarıda rakip kaleye gitmek istedik. İlk kalemize gelen şutta ikinci golü yedik. Devamında 2-2'ye getirdik. Pozisyona girmeye çalıştık. Osimhen, Sara ve Torreira'yı, pazartesi gününü de düşünerek çıkardık. Üzgünüz. Önemli eşikliklerimiz var. Hem sakatlıklar hem cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Ismail Jakobs, Yunus ve Morata'nın sakatlığı vardı. Morata, Osimhen ile birlikte oynatabileceğimiz bir oyuncuydu. Şanssız bir döneme geldi. İlk 8'e kalmayarak aslında şansımızı orada kaybettik. Oraya çok yaklaşmıştık. Dinamo Kiev maçında bitirebilirdik. En çok üzüleceğimiz şey de bu. İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitiremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

Buruk, sakatlığı bulunan futbolcuların durumu için, "Yunus'un geri dönmesi bizim için önemli olacak. Morata ve Ismail Jakobs'un bu maçta oynaması zor" dedi.

"Önümüzdeki sene bu sene bizim için ders olacak"

Avrupa Ligi'nde ilk 8'ine kalmaya çok erken yaklaştıklarını fakat bunu yapamadıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Mart ayına çok güçlü bir şekilde girebilirdik kadro olarak. Transfer dönemi, bu anlamda zorladığımız yerler oluyor. Kadroda tutmak istediğimiz ama kalmak istemeyen oyuncularımız da oldu. İsim vermek istemiyorum. Buraya sadece 3 oyuncu yazabiliyoruz. Icardi sakatlandı, ayrılan oyuncularımız oldu. Sezon başı planımızın dışında gelişen şeyler oldu. Oyuncu 'Ben sizde oynamak istemiyorum, oynamayacağım' dedikten sonra bazı oyuncuları tutamadık. Avrupa listesine yazamadığımız önemli oyuncular oldu. Lemina'yı yazamadık. Ahmed Kutucu'yu yazamadık. Frankowski ile Eren daha geç geldi. Lig için önemli bir kadroya sahibiz. Her şey bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Önümüzdeki sene bu sene bizim için ders olacak. Kadro yapılanması sezon başından itibaren daha iyi yapabileceğimiz bir şey. İnşallah amacımız şampiyon olmak. 6 puan öndeyiz. Pazartesi çok önemli maça çıkacağız. 9 puana getirmek elimizde. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olmak da bunla bağlantılı. Lig için de önemli bir kadro kurduk. Lig için önemli oyunculara sahibiz. İşin gerçeklerinden biri de, her zaman istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Bence Türkiye olarak sıkıntılarımızdan biri, bazen verdiğiniz para, bonservis yetmiyor, oyuncuların ilk istekleri Avrupa'daki ilk 5 büyük lig. Ondan sonra diğer oyuncuları buraya getirebiliyorsunuz. Bizim gibi büyük takımların şanssızlıklardan biri bu, Türkiye'yi birinci hedef olarak görmeyen oyuncular olabilir. Biz çok önemli kadro kurduk. Bu sene şampiyonluk yolunda çok önemli bir kadromuz var" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe derbisini kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Kendini eleştirebileceği yerler olduğunu ifade eden Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi eleştirebileceğim yerlerden biri, biraz daha rotasyonu fazla yapabilirdik. Daha çok belli oyuncular üzerinden gittik. Bunun nedenlerinden biri de, ligde puan kaybetme şansımız yok. Her maça en iyi 11'iniz ile çıkmanız gerekiyor. Risk aldığımız Kasımpaşa maçı var. O da 3-0'dan 3-3'e geldi. Ligde 6 puan öndeyiz. Bu avantajı devam ettirmek için bu zamana kadar bu riskleri aldık. Bundan sonra ligi geçen sene olduğu gibi önde gidip, Fenerbahçe derbisini kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarımızın bu zaman kadar başını dik tuttuk. Geçen sene bugünlerde Sparta Prag'a elenmiştik ve ligimizdeki şampiyonluğa odaklamıştık. Avrupa'da ilerleyemediğimiz için hem kendi adıma hem Galatasaray camiası adına hem de Türk futbolu adına üzgünüm. Kendi içimde bunu yaşıyorum. İlk 8'e kalmak bizim için kolaydı. Oraya çok yaklaşmıştık. Burayı oynamadan son 16'ya gidebilirdik. İnişler çıkışlar olabiliyor. Sadece Galatasaray'da olmuyor, dünyadaki birçok takımda da oluyor. Dün gece Manchester City'yi seyrettik. Sezon başı örnek vermiştik, ondan beri toparlanamadılar. Çok önemli takımlar bunu yaşayabiliyorlar. Ben iyi yanından bakıyorum. Sezon başında, 'Galatasaray olarak bu haftaya 6 puan önde gireceksiniz ve Fenerbahçe ile sahasında oynayacaksınız' deselerdi, müthiş bir şey deyip, kabul ederdim. Moralimizi yüksek tutup, hazırlanacağız. Son maçlardaki ortaya koyduğumuzun oyunun çok daha fazla üstüne çıkmamız gerekiyor. Mental olarak pazartesine hazır olacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. İlk maçtaki gibi sakin kalmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın da sakin kalması gerekiyor. Birçok provokasyon olacak. Bunlara kapılmamak gerekiyor. Kendi gücümüzü sahada, taraftarımızın gücünü tribünde ortaya koyup, olaysız bir derbinin olduğu bir maç bizi bekliyor. Biz saha içerisinde mental ve fiziksel en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Taraftarımızla birlikte bu baskıyı birleştireceğiz. Çok fazla provokasyon olacak. Bunlara katılmamak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Maçın hakemiyle ilgili çok fazla soru işareti var"

Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic için ise Buruk, "Maçın hakemi çok fazla gündem oldu. Aşağı yukarı yabancı hakemin geleceğini ve hangi hakemin olacağını bütün Türkiye biliyordu. Bunlar ilgili toplantılar yapılacaktı. Bunlar olmadığı halde maçın hakeminin kim olacağı uzun süre önce belirlenmişti. Çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerinin en kısa zamanda ortadan kalkması gerekiyor. Bununla ilgili kulübümüz federasyona, Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı. Seçilen isimle ilgili Galatasaray taraftarının, hepimizin kafasında çok soru işareti var. Bunla ilgili ne olacak göreceğiz. Bizim için saha önemli. Şu anda hepimizin soru işareti çok fazla, özellikle maçın hakeminin isminden dolayı" diyerek sözlerini tamamladı.