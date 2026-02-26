Okan Buruk: 'Ders Çıkarmalıyız' - Son Dakika
Okan Buruk: 'Ders Çıkarmalıyız'

26.02.2026 04:29
Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16'ya kalırken Okan Buruk, 'Bu maç ders oldu' dedi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün genel olarak çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Yoğun bir tempodayız. İlk maçta oynadığımız tempoyu ortaya koyarsak karşımızda bir takım duramaz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldiği ve uzatmalara giden maçı 3-2 kaybetti. Ancak ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının ve kendisinin karışık duygular yaşadığını belirterek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz. Rakibin kırmızı kartla cezalandırılmasından sonra gösterdiğimiz performanstan mutlu değiliz. Bizim için bu maç ders oldu. İlk maçta üstün bir oyun sergilemiştik. Burada skor ve oyun olarak kötü bir gece yaşadık. Uzatmalarda attığımız gollerle son 16 turuna çıktık. Bu, Türk futbolu için çok değerli. Bugün Juventus bizden iyiydi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

'JUVENTUS GİBİ BİR TAKIMI ELEMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Juventus'u 5-2 yendiğimiz maçı izlerseniz 'Bu takım finale gider.' dersiniz. Bu maçı izlerseniz de 'Gidemez' dersiniz. Hem iç sahada hem de deplasmanda oyunumuzu daha güçlü hale getirmeliyiz. Hedefimiz, yükseldiğimiz turu geçmek. Juventus, iyi bir takım. Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli. İlk maçtaki sonuç bizim için önemliydi. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonraki turda ilk maçı evimizde oynayacağız. Ligde de zorlu bir fikstüre gidiyoruz. İyi kadro kurduğunuzda oyuna sonradan giren oyuncuların önemi çok oluyor. Bunu çok hissedemedik"

'ÇOK FAZLA DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR'

5-2 kazanılan maçla bu maçı karşılaştırarak değerlendirmeler yapan Buruk, "Burada yediğimiz golleri dikkate almalıydık. Galatasaray, ligde iyi bir deplasman takımıydı. Avrupa'da bu konuda zorlanıyorduk. Bugün genel olarak çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Yoğun bir tempodayız. İlk maçta oynadığımız tempoyu ortaya koyarsak karşımızda bir takım duramaz" dedi.

'TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Oyuncularının maç içerisindeki performanslarını da değerlendiren Okan Buruk, "Rakip, eksik kalınca iki tane değişiklik yaptım. Roland Sallai, sarı kart gördü. Juventus'un kanat oyuncuları çok iyiydi. O yüzden Sallai'nin durumundan korktum. Leroy Sane ile geçiş hücumu yakalamak istedim. Yunus Akgün'ü de kullanmak istedim ama olmadı. Ağrıları vardı ve oynamak istemedi. Ona ihtiyacımız olmuştu. İlk maçta bize çözüm üretmişti. Uzatmalarda önde oynamamız ve baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalınca da golü bulduk. Türk futbolu için önemli bir başarı elde ettik. Soyunma odasında oyundan dolayı mutsuzduk. Daha iyisini yapmamız lazım. Son 16 turuna kaldık ve bu da büyük bir başarı. Avrupa'da taraftar başarı bekliyordu. Bugünden ders çıkaracağız" diye konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise, maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

Kaynak: DHA

