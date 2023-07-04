Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fatih Terim'i tehdit olarak görmüyoruz - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fatih Terim'i tehdit olarak görmüyoruz

04.07.2023 08:52

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'i tehdit olarak görmediklerini belirtti. Buruk, Terim'in Galatasaray için önemli bir değer olduğunu ve hedefleri olduğunu söyledi. Ayrıca, Galatasaray teknik direktörü olarak her zaman başarılı olunması gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi isimli YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'un " Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"O, BİZİM İÇİN HEDEFTİR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir değer. Galatasaray için bu kadar önemli bir insanı, hiçbir zaman kimse tehdit olarak görmez. O, bizim için hedeftir." dedi.

"HER ZAMAN BAŞARILI OLMALISINIZ"

Buruk ayrıca, "Yaptıklarıyla bu camianın sembollerindendir. Beni göreve başlarken de aradı, şampiyonluktan sonra tebrik için de aradı. Benim ve onun böyle bir düşüncesi olamaz ancak şu bir gerçek, Galatasaray teknik direktörüyseniz her zaman başarılı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'a canlı yayında açık açık soruldu: Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?
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Fatih Terim, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fatih Terim'i tehdit olarak görmüyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fatih Terim'i tehdit olarak görmüyoruz - Son Dakika
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