Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın çok rahat geçtiğini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin kendileri açısından çok rahat geçtiğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının maçın başından sonuna kadar istekli olduğunu belirten Buruk, "Oyuncularım maça iyi hazırlandı. Bu maçta sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptık. Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora gidebilirdi. Kaçırdığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk. Sadece 2-1 sonrasını söyleyebilirim. Skor 2-1 olunca galibiyeti koruma içgüdüsü çıkabilir ama özellikle maçın başından sonuna kadar oyun kurmamız, sahaya doğru yayılmamız, bloklar arasında doğru yerleşmemiz, hat kırıcı paslar, rakip kaleye gidişler, bire birler ve ikinci topları alma konusunda birçok şeyi çok iyi yaptık. Rakibimizde de çok önemli oyuncular vardı. İki kanadı, geçiş hücumunu etkili oynayan futbolcular ama onlara şans vermedik. Çok fazla uzun top vardı. Ön alan baskımıza karşı rakibin uzun toplarında hem ilk hamleyi yaptık hem de ikinci topları aldık. Çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi." diye konuştu.

Ligin henüz başında olduklarını aktaran Buruk, "Bir final maçı, şampiyonluk maçı oynamadık. Sadece bir galibiyet aldık. Ligde yolumuza devam edeceğiz. Toparlanacağız. Ayaklarımız yere basıp bu öz güveni ve oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı çok sert bir şekilde devam ediyor. Bundan önceki senelere göre dört büyük takım ve Amed Sportif Faaliyetler birbirine çok yakın. Amed Sportif Faaliyetler de çok iyi bir şekilde gidiyor. Liderliğe ortak oldular. Bu yarış devam edecek. Bir an önce bu galibiyetin sevincini yaşayıp yarın Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bunlar futbolun içinde olan şeyler"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, mücadele sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili şunları kaydetti:

"Ne olduğunu tam göremedik. Sahada çok fazla insan vardı. Maç sonu oyuncuların sinirleri, tepkileri olabilir. Özellikle kaybeden takım için tepki ortaya çıkabiliyor. Maç sonunda yaşanabilecek şeyler. Maç gayet temiz geçti. Maç biter bitmez bu olaylar meydana geldi. Gerekli cezalar verilecektir. Maalesef bu gerginlikleri özellikle kaybeden takımın oyuncusu ortaya çıkartabiliyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler."

"Bu zamana kadar berabere kaldığımız sadece bir maçta üzülmedim"

Okan Buruk, Fenerbahçe derbilerine her zaman galibiyet için çıktıklarını belirterek sadece 2 sezon önce Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği ve 0-0 biten maçtaki beraberliğe üzülmediğini söyledi.

Takımın başındaki beşinci sezonunu yaşadığını hatırlatan Buruk, "Geride kalan 4 sezonda da Fenerbahçe ile yarıştık. Doğrudan rakibimiz olduğu için hep kazanmak üzerine planlar yaptık. Bu planlarımız da tuttu. Bir öz güven de var. Psikolojik olarak bu tür maçlara bazen üstün çıkarsınız, kendinize daha çok güvenirsiniz. Hem içeride hem dışarıda hep kazanmak için oynadık. Bu zamana kadar berabere kaldığımız sadece bir maçta üzülmedim. O da 2 sezon önce şampiyonluk yarışında önde oldığumuz Vincic'in yönettiği maçta üzülmedim. Yarışta önde olduğumuz, oyunda da büyük üstünlük kurmadığımız için beraberliğe üzülmemiştim." şeklinde görüş belirtti.

"Bu maçta ilk defa tam takımdık"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, uzun zaman sonra ilk kez bir maça tam kadro çıktıklarını söyledi.

Tam takım ilk kez bir arada olduklarını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maçta ilk defa tam takımdık. Oynayan, oynamayan herkes hazırdı. Transfer dönemi tüm Türk takımları için geç kapanıyor. Dört takım da transferi geç tamamlıyor. Oyuncuların gelmesi, hazırlanmaları, takımı tanımaları eylül ayının sonunu buluyor. Ekim ayında sakatların dönmesiyle birçok oyuncuyu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da bir süre alıyor. Bu sürede dalgalanmalar oluyor. Oyuncuların birbirlerini tanıması da gerekiyor. Batrakov, bu maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu ama hala arkadaşlarını tanıma aşamasında. Buralarda eleştirilmek de normal. Kimse sizden bunları anlatmanızı beklemiyor. Kadro oluşturulunca herkesi yenmemiz bekleniyor. Futbolda bu beklenti var ama süreye ihtiyaç oluyor. Ben son 2 maçta iyi oyun ortaya koyduğumuza inanıyorum. Sonuç olarak da iyi işler yaptık. Bundan sonra bunu devam ettirmemiz gerek. İnşallah bunu başaracağız."

"Lille maçı da bizim kaderimizi değiştirdi"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 4-2 kazandıkları Lille maçının kendileri açısından kırılma anı olduğunu söyledi.

Takımının fiziksel açıdan iyi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bu sene çok farklı. Milli oyuncular Dünya Kupası yaşadı. Çok az tatil yaptıktan sonra sezona başladılar. Daha çok maç var. Bu oyuncuların yeniden lige adapte olmaları süre alıyor. Galatasaray'ın ikinci yarılarda oyundan düştüğü görüşüne katılmıyorum. Psikolojik yanına katılabilirim ama fiziksel tarafına katılmıyorum. Biz üç maçı son dakikalarda attığımız gollerle kazandık. Bence biraz birlikte oynamaya, biraz da öz güvene ihtiyaç vardı. Lille maçı da bizim kaderimizi değiştirdi. Bu, Sporting maçı da olabilirdi. İlk yarıda çok üstün oynamıştık ama ikinci yarıda yediğimiz 2 golle çok çabuk şekilde kırıldık. Bu kırılmaları yaşamamamız gerekiyor. Lille maçında bunu yaşamadık ve bu öz güven takımda devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın iyi oynadığını dile getiren Buruk, "Lemina ve Torreira çok iyi oynadı. O yüzden ikisinin maçı bitirmesini istedim. Orta saha oyuncuları Ugochukwu, Nhaga ve İlkay da var. Onlar da iyi çalışıyor. Onlara da daha çok süre vermem gerekiyor. Orta sahada çok fazla oyuncu süre bulmak için bekliyor. Onları da önümüzdeki süreçte oynatacağım. İlkay çok önemli bir oyuncu ve karakter. Her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Lesley ve Nhaga'ya da daha çok süre vermem gerek ki değerlendirebilelim. Şu anda ben daha az süre verdiğim için değerlendiremiyoruz." açıklamasında bulundu.

Buruk, Aleksey Batrakov'un performansını överek, "Performansını artırarak gidiyor. İyi bir takım oyuncusu. Baskılara gitmeyen takımdan baskı yapan bir takıma geldi. Osimhen ile baskı yapıyor, orta sahaya yardım ediyor. Ofansif olarak oyunu çözmesinin yanında savunma katkısı da vermeye başladı. Oynamak isteyen, oynamaya aç bir oyuncu. Ondan çok memnunum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, 19 Ekim'deki doğum günü nedeniyle Lille ve Fenerbahçe maçını doğum günü hediyesi olarak istediğinin hatırlatılması üzerine, "Oyuncularımdan iki maç istemiştim ama bunu artırabilirim. Önümüzdeki 3 maçı da birleştirirsek iyi olur. Bu hafta İlkay'ın ve Abdullah Kavukcu'nun doğum gününü kutladık. Onlar da hediye olarak derbi galibiyeti istedi. O yüzden bu maçı paylaşmış olduk." dedi.