Okan Buruk, Galatasaray'ın iç saha galibiyet rekorunu egale etmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk, Galatasaray'ın iç saha galibiyet rekorunu egale etmek istiyor

Okan Buruk, Galatasaray\'ın iç saha galibiyet rekorunu egale etmek istiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmeyi hedefliyor. Buruk, geçen sezon başladığı görevinde 17 maçlık galibiyet serisi yakalayarak birçok rekora imza attı. Ayrıca, yarınki maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Mircea Lucescu'nun iç saha galibiyet rekoruna ortak olacak. Okan Buruk ayrıca, Galatasaray'ın en uzun galibiyet serisine imza atan teknik adamı ve Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adamı olarak da tarihe geçti.

07.03.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.

İkinci kez 10 maçlık seri peşinde

Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 28. haftalar arasında üst üste 9 maçı kazandı.

Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olacak.

28 hafta sonunda puan rekoru elinde

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

Rekorları kırdı, tarihe geçti

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.

50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör

Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan isimi

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Galatasaray'ın iç saha galibiyet rekorunu egale etmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erciyes Türksoy Kupası Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirdi
    11:38 Erciyes Türksoy Kupası Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirdi

    Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.

  • 11:34 "Türkiye yüzyılında Nilüfer yerini alacak"

    Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

  • Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup oldu
    11:31 Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup oldu

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da Peristeri'ye yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, maçın son saniyesine kadar kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak kötü tercihlerin galibiyeti engellediğini söyledi. Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkma şansı azaldı.

  • Yahyalıspor, Süper Amatör Küme Şampiyonu olarak BAL'e yükseldi
    11:31 Yahyalıspor, Süper Amatör Küme Şampiyonu olarak BAL'e yükseldi

    Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider tamamlayan Yahyalıspor, Play-Off maçlarında başarılı olarak şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğunu yaşıyor.

  • Aydın'da ev hanımı tarafından kurulan spor kulübü 12 yılda 2 bin sporcu yetiştirdi
    11:30 Aydın'da ev hanımı tarafından kurulan spor kulübü 12 yılda 2 bin sporcu yetiştirdi

    Aydın'da ev hanımı Özlem Şengül'ün çocukları spor yapsın diye kurduğu, bir başkandan ziyade anne gibi yönettiği spor kulübü, 12 yılda yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirdi. Kulüp, dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim verirken, hedefi ise basketbol takımını 2. lige çıkarmak.

  • Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü
    11:28 Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

    Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın destekleriyle ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılı olan Tomarzalı gençler, antrenörleri Umut Özdemir'in açıklamalarıyla birlikte dereceleriyle döndü. Özdemir, Tomarza'da olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediklerini ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak vatansever, ahlaklı ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

  • Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı
    11:27 Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı

    Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    11:19 Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta berabere kalan Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, maçın kendileri için hayati önem taşıdığını ve 3 puan hedeflediklerini belirtti.

  • Menemen FK, Somaspor'u mağlup ederek play-off hattına girdi
    11:18 Menemen FK, Somaspor'u mağlup ederek play-off hattına girdi

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı ve play-off hattına girmeyi başardı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması talimatını verdi.

  • TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor
    11:12 TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin daha fazla ilgi göstermesi için çalışmalar yapıyor. Öztoprak, kadın sürücülerin olmadığı bazı yarışmalarda erkeklerle yarışarak dereceler elde etmiş ve TOSFED Adana İl Temsilcisi olduktan sonra otomobil sporlarını kadınlara aşılamak için eğitimler düzenlemeye başlamıştır. Öztoprak, Adana'da bir yarış pistinin olmayışını gidermek ve kadın sporcu sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

  • A Milli Erkek Futsal Takımı çeyrek finale çıktı
    11:11 A Milli Erkek Futsal Takımı çeyrek finale çıktı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda İran ile berabere kalarak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal Takımı, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Türkiye, grup maçlarını 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer aldı. Takımın hedefi şampiyonluk ve her maça final havasında çıkacaklarını belirtiyorlar.

  • Gaziantep Gençlik Spor, namağlup lider olarak Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor
    11:08 Gaziantep Gençlik Spor, namağlup lider olarak Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor

    Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde lider konumda bulunan Gaziantep Gençlik Spor, play-off etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor. B Grubu'nda mücadele eden takım, tüm maçları kazanarak zirvede yer alıyor. Başantrenör Ali Bağcı, takımın hedefinin ligi namağlup tamamlamak olduğunu belirtti. Kaptan Oğuzhan Tarakçı ise takımın uzun bir aradan sonra Gaziantep'i Efeler Ligi'ne taşımak istediğini söyledi.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti Taş Kağıt Makas'ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Galatasaray'ın iç saha galibiyet rekorunu egale etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement