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Okan Buruk, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Okan Buruk, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını belirtti. Buruk, tüm hakemlere destek vereceklerini ifade etti.

Okan Buruk, Hakem Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı
12.12.2023 - 10:37,
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Eyüp spor Teknik Direktörü Arda Turan, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırı sonrası kınama mesajı yayımladı.

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda yaşanan olay sonrası Eyüpspor Teknik Direktör Arda Turan, konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Turan, "Her fırsatta spor dostluk ve kardeşliktir diyoruz. Her fırsatta bu ülkenin çocuklarının hayallerini sporla gerçekleştirmesi için daha fazla imkan oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nefrete değil sevgiye; kavgaya değil dostluğa ihtiyacımız var. Bu şiddete hep birlikte şimdi "Dur" demek zorundayız. Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Okan Buruk, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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