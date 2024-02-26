Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Icardi\'nin cezası bizi olumsuz etkiledi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık ceza için, "Bugün saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Tedbirsiz sevk edildiği halde maçtan saatler önce oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı, pazartesi olduğu için oynayamadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi özellikle rakibimizin topla oyunda ne kadar iyi olduğunu takımımıza analizlerde anlattık. Çok yetenekli bir takım olduğunu biliyorduk. Savunma anlamında ligin iyi takımlarından biri değil ama hücumda anlamında kaliteli bir takım. Maça iyi başlamadık. Devamında 1-0 öne geçtik. Arkasından maçı rahatlatabilecek pozisyonlar geldi. Devamında 1-1'lik beraberlik oldu. Kanatlarda hücumda etkili olduk. Çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Bu Prag'da da yaşadık. Bugün yediğimiz golde de bunu yaşadık. Oyunun devamında 2-1'lik üstünlük oldu. İkinci yarı daha iyi oynadık. Mükemmel oynamadık, bunu biliyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğindeyiz. Rakibimiz 8 gün bize hazırlandı. Kaybedilen maçta sonrası ilk maç zordur. Maçın başındaki nedenlerden biri buydu. Bugün saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Tedbirsiz sevk edildiği halde maçtan saatler önce oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı, pazartesi olduğu için oynayamadı. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Icardi'nin oynatılmaması bizi psikolojik anlamda da geriye itti. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz. Yoğun fikstürde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. 43 maç, kolay değil. Ligde rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Ana amacımız kazanmak. Bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız. 3 günde 2 maç oynayacağız. Zor bir periyottan geçiyoruz. Devamındaki periyotta tek maça düşünüyor. Avrupa'dan elenmek tabii ki istemiyorduk ama lige daha çok odaklanacağımız bir fikstür bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye verilen cezanın sorulması üzerine Buruk, "Öbür maçın üzerinden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Icardi'nin net hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin bu tür şeylerin içinde hiç olmadığını görüyoruz. Futboluyla ön plana çıkan, Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan biri. Onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu. Dün Icardi üzerine çalıştık" diye cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, hedefinin Galatasaray ile 5. yıldızı kazanmak olduğunu ifade etti.

"Köhn hızlı uyum sağladı"

Alman sol Derrick Köhn için ise Okan Buruk, "Köhn bence iki oynadığı maçta da takıma çok hızlı uyum sağladı. Kişisel olarak bence inanılmaz sıcak ve takım içerisinde çabuk girdi, herkes kaynaştı. Sosyal yönü de kuvvetli bir oyuncu. Sahadaki kadar soyunma odasına çok hızlı uyum sağladı. Bu güzel bir şey" dedi.

"Zaha'dan beklentimiz yüksek"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'dan beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Buruk, "O da oynamak istiyor. Bir yandan onu da anlıyorum. Baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyunun devamında da bizim de beklentimiz ondan daha fazlası. Son oyuna girdiği maçlarda beklentimizi karşılamadı. Başladığında daha iyi hissettiğini söylüyor. Burada bir yarış var. O da yarışacak. Formayı almak daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş derbisine kazanmak için gideceğiz"

Beşiktaş deplasmanın zor olduğunu vurgulayan Buruk, "Derbi maçları herkesin meraklı beklediği bir maç. Rakibimiz de son maçlarda kazandığını ve gol yemediğini görüyoruz. Güvenli bir oyunu seçiyor. İstanbulspor maçında da net bir şekilde gördük. Bizim için orada kazanmak çok önemli. Kazanmak için gideceğiz. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak İyi ve formda oyuncuları var. Ana hedefimiz kazanmak. Çok fazla rekorlardan, ilklerden çok kazanarak liderliğimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat" dedi.

Kendisinin de formda olduğu ve hata yaptığı maçları olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hepsinde çok iyi işler yaptık diyemem. Bazen de eliniz kolunuz bağladığı yerler oluyor. Sparta Prag maçında defansif anlamda çok fazla hamle şansımız olmadı. Bazen de elinizden bir şey gelmiyor. Sparta Prag maçı özelinde kendimi de suçladığım birçok yer oldu. Ligde önemli bir puana ulaştık. Böyle devam edersek rekor kırabiliriz. Geçen sene tek maç oynuyorduk. Daha rahat hazırlanıyorduk. Hakim Ziyech, Ndombele ve Serge dönecek. Kadromuz tam olduğu bence performans olarak da takım daha iyi işler yapacak" şeklinde konuştu.

Sparta Prag maçından sonra uçakta oyuncularla tek tek konuştuğunu ifade eden Okan Buruk, "Devamında toplantı yaptığımızda en çok altını çizdiğimiz şey Galatasaray'ın çok başarılı olduğuydu. 42 maçta 31 galibiyet almıştı, Avrupa dahil. Çok da başarılı olacak bir takım. Bu başarı üzerinden tekrar kenetlenip, yukarı çıkmamız gerektiğini düşündük. Bugünkü galibiyet çok önemliydi" diye konuştu.

"Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz"

Yeni transfer Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier'in durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Ziyech önümüzdeki hafta yavaş yavaş takıma katılacağını düşünüyoruz. Ndombele yarın büyük ihtimalle başlayacak. Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL