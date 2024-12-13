Okan Buruk: İyi Oynamadık - Son Dakika
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Okan Buruk: İyi Oynamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası eleştirdi.

13.12.2024 01:17
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında 2-2 berabere kaldıkları Malmö maçında iyi oynamadıklarını söyledi.

Buruk, Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Maçın sonunun kendileri için kötü olduğunu aktaran Buruk, "Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Bizim için iyi bitmedi. Oyun içinde yaptığımız iyi şeyler vardı. Buraya çok eksikle geldik. Bugün sakatlıklarımız da oldu. Maçın sonunda kadro genişliğimizin olmamasının sıkıntısını yaşadık." diye konuştu.

Zor bir periyottan geçtiklerini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Sakatlıkların, maç temposu ve sayısının arttığı bir dönemdeyiz. Biz de bunun şanssızlığını yaşıyoruz. Bugün Davinson Sanchez sakatlandı, ayağında ağrı olan Jelert maçın son anlarında değişiklik istedi. Jelert'in ağrısını sakatlık olarak değerlendirmiyorum. Yorgunluk ağrısıydı. Bence yaşadığımız en büyük sıkıntı, uzun süre oynamayan futbolcuların oyun içi yüklerinin fazla olması. Bugün son bölümü iyi oynamadık. Bizim oyun stilimiz dışında çok geri çekildik. Son 4-5 dakikada top bize geçtiğinde daha iyi çıkabilirdik. Skoru korumaya geçtik ama koruyamadık. Oyuncu değişikliğinde çok fazla seçeneğimiz yoktu. Bu da bizim maçta etkili olmamızı etkiledi. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama Avrupa Ligi'nde 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Şu anda 12 puandayız. Bir sonraki maçı da kazanıp ilk 8'in içinde olmak istiyoruz."

Okan Buruk, son dönemde yaşanan sakatlıklarla ilgili, "Çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Sivas'tan buraya geldik. İklim değişiklikleri sakatlıklarda etkili oluyor. Genel olarak çok fazla yük binen oyuncularımız var. Rotasyon yapacak durumda değiliz. Şu anda 7-8 sakat oyuncumuz var. Ancak bunlar futbolun içinde olan şeyler." şeklinde görüş belirtti.

Müsabakaya son anlarda giren Hakim Ziyech'in iyi niyetli şekilde çalıştığını söyleyen Buruk, "Ziyech'in elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. Sonradan oyuna girmek kolay bir şey değil. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunma yapabilirdik. Ziyech'in iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi kazanmamız için ellerinden geleni yapıyor. Bazen sonradan giren futbolcular için oyun zor olabiliyor. Ziyech, aldığı kısa sürede iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: İyi Oynamadık - Son Dakika

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