Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle bu hafta yollar ayrılacak.
Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle imzalar atıldıktan sonra Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya kiralanacak ya da bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak. Durumu belli olmayan tek isim Zaniolo. İtalyan yıldız için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası - Son Dakika
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