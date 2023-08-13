Okan Buruk'tan oyunculara gözdağı: Bizimle birlikte olmayacaklar

Kayserispor'la ligin ilk haftasında golsüz berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takıma göz dağı verdi.
Takımı hakkında konuşan Buruk, "Daha hızlı oynamamız lazımdı. Geriden pas hızı ve pas kalitesini daha net şekilde ortaya koymamız lazımdı. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Kendi kalitemizin altında işler yaptık" dedi.
Ayrıca oyuncularına uyarılarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Yeni gelen oyuncuların %100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak" ifadelerini kullandı.
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