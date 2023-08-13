Okan Buruk'tan oyunculara gözdağı: Bizimle birlikte olmayacaklar - Son Dakika
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Okan Buruk'tan oyunculara gözdağı: Bizimle birlikte olmayacaklar

Son Güncelleme: 13.08.2023 01:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası takıma göz dağı verdi. Buruk, daha hızlı oynamaları gerektiğini ve kendi kalitelerinin altında işler yaptıklarını belirtti. Ayrıca yeni gelen oyuncuların daha hazır olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları olduğunu söyleyen Buruk, Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde görmek istediklerini ifade etti.

Kayserispor'la ligin ilk haftasında golsüz berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takıma göz dağı verdi.

"KALİTEMİZİN ALTINDA İŞLER YAPTIK"

Takımı hakkında konuşan Buruk, "Daha hızlı oynamamız lazımdı. Geriden pas hızı ve pas kalitesini daha net şekilde ortaya koymamız lazımdı. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Kendi kalitemizin altında işler yaptık" dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAKLAR"

Ayrıca oyuncularına uyarılarda bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Yeni gelen oyuncuların %100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Kayserispor, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan oyunculara gözdağı: Bizimle birlikte olmayacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan oyunculara gözdağı: Bizimle birlikte olmayacaklar - Son Dakika
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