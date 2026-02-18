Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, önemli galibiyete rağmen temkinli açıklamalarda bulundu.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, alınan sonucun değerine vurgu yaparken ikinci maça dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "İnanılmaz mutluyuz ama ayaklarımızın yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Sadece bizim değil, taraftarımızın da büyük eforu vardı. Çok güzel bir gece yaşadık. Ancak bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR MAÇINA AYNI KONSANTRASYONLA ÇIKMALIYIZ"

Süper Lig'de oynanacak Konyaspor deplasmanını da hatırlatan Buruk, yoğun fikstüre dikkat çekti. "Aynı istek ve konsantrasyonla devam etmeliyiz. Zorlu bir takvim var ama kadro genişliğimiz en büyük avantajımız. Kadro derinliği bugün maçı kazanmamızda önemli rol oynadı. Oyuncular arasındaki rekabet Galatasaray'a olumlu yansıyor" dedi.

"DEVREDE KAZANACAĞIMIZI SÖYLEDİM"

İlk yarıda yedikleri gollere rağmen oyunu domine ettiklerini belirten Buruk, devre arasında oyuncularına inancını dile getirdiğini söyledi. "Daha dominant olan bizdik ama şanssız iki gol yedik. Oyunu yönettik, geri kazanımları iyi yaptık. Aynı oyuna devam edersek kazanacağımızı söyledim" şeklinde konuştu.