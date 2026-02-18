Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı

Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
18.02.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
Haber Videosu

Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, büyük galibiyete rağmen temkinli konuştu ve ''İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor'' diyerek tur tamamlanmadan rehavete kapılmayacaklarını vurguladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, önemli galibiyete rağmen temkinli açıklamalarda bulundu.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, alınan sonucun değerine vurgu yaparken ikinci maça dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "İnanılmaz mutluyuz ama ayaklarımızın yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Sadece bizim değil, taraftarımızın da büyük eforu vardı. Çok güzel bir gece yaşadık. Ancak bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR MAÇINA AYNI KONSANTRASYONLA ÇIKMALIYIZ"

Süper Lig'de oynanacak Konyaspor deplasmanını da hatırlatan Buruk, yoğun fikstüre dikkat çekti. "Aynı istek ve konsantrasyonla devam etmeliyiz. Zorlu bir takvim var ama kadro genişliğimiz en büyük avantajımız. Kadro derinliği bugün maçı kazanmamızda önemli rol oynadı. Oyuncular arasındaki rekabet Galatasaray'a olumlu yansıyor" dedi.

"DEVREDE KAZANACAĞIMIZI SÖYLEDİM"

İlk yarıda yedikleri gollere rağmen oyunu domine ettiklerini belirten Buruk, devre arasında oyuncularına inancını dile getirdiğini söyledi. "Daha dominant olan bizdik ama şanssız iki gol yedik. Oyunu yönettik, geri kazanımları iyi yaptık. Aynı oyuna devam edersek kazanacağımızı söyledim" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Okan Buruk, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mesut mesut:
    Zıpla zıpla zıplamayan .... 6 9 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Sanki nerye kadar gidecen hadi geçtin bunuda sana mı yedirecekler 1 10 Yanıtla
    Emre Akcay Emre Akcay:
    fenere verıcekler . frenchvaroş lamı oynuyoruz takımlarw baksana 3 0
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    adamlar juve yi yendi olum manyakmısınız lan ölü falan da değil 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.