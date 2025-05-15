Okan Buruk: Kupayı kazandığımız için mutluyuz

- Okan Buruk: "İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı, kupayı kazandığımız için mutluyuz"

GAZİANTEP - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından, "İki yarıda erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı, kupayı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü. Kupa zaferinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyon olduklarını için mutlu olduklarını ve hedeflerinin daha çok kupa olduğunu söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir final oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum. İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu da şampiyon olup bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Bu sezon hedefimiz 2 kupaydı, birini aldık, biri kaldı"

Hedeflerinin hafta sonu da şampiyon olmak ve sonrasında da daha çok kupa kazanmak olduğunu söyleyerek, "Sezon başında en önemli hedefimiz beşinci yıldızdı. Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok maça çıktık. İki kupa şansımız vardı. Birini aldık, biri kaldı. Avrupa kupası istediğimiz gibi olmadı. Yöneticilerimiz de çok emek verdi, çok iyi bir takım kurduk. En büyük hedefimiz 4. şampiyonluk, şahsi hedefim ise Galatasaray ile daha çok kupa kazanmak. Önemli oyuncularla oynuyoruz, taraftarlımız da her anlamda çok büyük destek veriyor. Galatasaray'a hak ettiği başarıları kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra en önemli hedefimiz şampiyonlar liginde de başarılı olmak"

Türkiye'de son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ve bundan asıl hedefleri arasında Avrupa başarı olduğunu belirten Okan Buruk, "Türkiye liginde önemli bir kadro ile önemli başarılar elde ettik. Avrupa'da da önemli maçlar oynadık. Kötü maçlar da oynadık. Tottenham maçında çok güzel bir oyun oynamıştık, o hala hafızalarda. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmiştik. O bizim için kötü olmuştu. Türkiye'de önemli başarılar elde ettik. Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bundan sonra en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak" şeklinde konuştu.

"Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi"

Trabzonspor'un seremoniye çıkmama kararı ile ilgili soruya da cevap veren Buruk, "Ben saygı duyuyorum. O duruşa da saygı duyuyorum. Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi. Beşiktaş maçında biz rakibi tebrik etmiştik. Burada Trabzonspor farklı bir duruş sergiledi. Onlara da çok saygı duyuyorum" diye konuştu.