Okan Buruk: Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyuncularımıza, ekibime, camiaya çok inanıyorum. Bir avantajımız vardı, bunu kaybettik. Şansımız çok büyük. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Milli takım dönüşlerinin bütün takımlar için soru işaretleri olan bir süreç olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Odaklanmak zor oluyor. Bunu maçın başında yaşadık. Rakibimizin özellikle bize karşı alacağı galibiyet önemliydi. Büyük bir mücadele verdiler. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Erken 10 kişi kaldık. Devamında 11'e 10'da da iyi işler yaptık. Golü de bulduk. İkinci yarıya golle başlayabilirdik. Rakibimizin de atakları oldu. Kötü bir gol yedik, şans golü oldu. Rakibimiz iyi vuruş yapsa gol olmayabilirdi. Maçı çevirmeye çalıştık. Bu bölümde defansif olarak risk aldık. 1 penaltı pozisyonumuz var. VAR, kırmızı kart pozisyonunda tartışılabilecek bir pozisyonda, hakemin vermediği bir pozisyonda karışacak mı, karışmayacak mı ? Buna saygı duyuyorum.. Hakem verse daha çok saygı duyardım. Sanchez penaltı pozisyonunda topu kurtardıktan sonra bir temas var. Buna da karışabilirdi. Bunların hiçbirini mazeret olarak söylemek istemiyorum. Belli bölümlerde iyi, belli bölümlerde iyi değildik. Soyunma odasında ligin kalan bölümü için konuştuk. İnancımız devam ediyor. Bir avantajımız vardı bir bölümünü kaybettik. Bundan sonraki bölümde tüm maçları kazanıp, şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor. Daha iyisini yapacak güçteyiz. Oyuncularıma her zaman inanıyorum. Yarış daha farklı olacak. Bu maç öncesi yaşananlar, soru işareti, Türk futbolunun üstündeki kara bulutların dağılmasını ümit ediyorum. Hepimiz ne olduğunun farkında değiliz. Hiç olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sene yaşıyoruz. Hem futbolu konuşacağımız hem futbolun içinde kalacağımız bizim de daha iyi oyunlar ortaya koyacağımız bir lig olur. Geçen sene de daha önceki sene de bunu yaşamadık. Mayıslar bizimdir demek istiyorum. Bu tür mağlubiyetler canımızı sıkıyor. Taraftarımızda soru işareti olmasın onlar için çok daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

'YERLİ, YABANCI HAKEM İŞİ ÇORBAYA DÖNDÜ'

Tüm konunun hakemler üstünden gitmesinin doğru olmadığına dikkat çeken Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Kimin neden etkilendiğini farkında değiliz. Hepimiz böyle edeceğiz. Çok fazla kafamıza takmayalım. Her şey karma karışık. Çok fazla kafa karışıklığı var. Yerli, yabancı hakem işi çorbaya döndü. Büyük bir plansızlık var. Buraya çok fazla takılmadan, oyunu güzelleştirerek, güzel işlere odaklanmak gerekiyor. Konuşsak, üzülsek, haklı, haksız olduğumuz yerler var. Her şeyin hakemler üstünden gitmesini doğru bulmuyorum. Kafa karışıklığını arttırmak için ekstra çabalar var. Benim de hatalarım oluyor. Türk futbolunun geleceğini güzelleştirmek için daha iyisini yapmamız gerekiyor"

'10 KİŞİ KALMAK ZOR'

Beşiktaş gibi bir takım karşısında 10 kişi kalmanın zorluğuna değinen Okan Buruk, "10 kişi kalmak zor. Sadece sizin değil, rakibin oyun anlayışıyla da örtüşmesi gerekiyor. Biz 4-3-2'ye döndük. İki forveti önde tuttuk, çünkü gerideydik. 1-1 sonrası Morata'yı hem sol çizgide hem de ikinci forvet olarak kullandık. Burada doğru yaptığımız yerler oldu. Net pozisyonlar vermedik. 79'uncu dakikadan sonra zaten önde olan biz değildik. Koruyacağımız bir şey yoktu. Geçiş hücumlarını iyi oynayan takımlara karşı oynamak kolay değil. Bizim de yarattığımız tehlikeler var. 2-2 olabilirdi. Ahmed ve Barış'ı kanada koyduk. Eren'i merkeze çektik. Önde 2 forvetle devam ettik" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK BİR MAÇTI'

Beşiktaş için kritik bir maçtı. Özellikle 3'üncülük yarışında önemliydi. Bize ilk mağlubiyetimizi tattırmak manevi anlamda önemliydi. Yüzdeden çok Galatasaray yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar kat etti. Bu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımıza, ekibime, camiaya çok inanıyorum. Bir avantajımız vardı, bunu kaybettik. Şansımız çok büyük. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum" dedi.

Morata ve Frankowski'nin farklı pozisyonlar oynamasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok farklı pozisyonda oynamıyorlar. Biri sağ bek oynuyor, diğeri ikinci forvet olarak oynuyor. Birini stopere koysam, zorlanma olabilirdi. Frankowski, milli takımda 3'lüde kanat bek olarak oynuyordu. Yine Fransa'da kanat bek oynuyordu. 4'lü savunmada da çok maçı var. Frankowski'nin bize vereceklerinden ümitliyim. Lige alışma süreci olabilir. Şansız bir kırmızı kart gördü. Son adam olması, pozisyon da tartışılabilecek bir pozisyon. Tabii ki daha dikkatli olması gerekiyordu. Onun için de bizim için de önemli bir ders. Morata hem ikinci forvet hem bağlantıya geliyor. 10 kişi kaldıktan sonra hem kenarda hem forvet oynamak kolay değil. Barış ve Eren'in kanatlarda iyi oynadığını düşünüyorum. Geride olduğumuz yerlerde de hücum gücümüzü kullanmak istedik. Uzun topları da kullanmak istedik. Net pozisyonlar giremedik. Son 7, 8 dakika oynanmadı. Oyun çok fazla durdu. Rakibimizin 10 kişi oyununu çok değerlendirme şansımız olmadı"