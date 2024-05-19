Okan Buruk: Şampiyonluğu Konyaspor maçında yaşamak istiyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maçla şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Buruk, Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbiye 6 puan önde çıktıklarını ve alabilecekleri 1 puanın kendilerini şampiyon yapacağını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Hayalimiz, düşüncemiz şampiyonluk kutlaması yapmaktı. Maçın başından sonuna kadar şampiyonluğu bugün yaşayacak oyunu ortaya koymadık. Maç, berabere bitebilirdi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Şanssız bir gol yedik. Daha çok üretmemiz gerekirdi. Rakip hem 11 kişiyken hem de 10 kişiyken istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Bireysel olarak da iyi günümüzde değildik. Kendi sahamızda şampiyonluk kutlamayı hayal ederken üzüntülü bir gece yaşıyoruz." diye konuştu.

Birçok serilerinin sona erdiğini aktaran Okan Buruk, "Bu sezon içeride 18'de 18 yapmıştık. İlk mağlubiyetimizi yaşadık. Galibiyet serimiz de bitmiş oldu. Bunun için de çok üzgünüz. Zaten 6 puanlık avantaj da bu tür kazalara karşı bizim için bir güvenlikti. Önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanında daha iyisini yaparak şampiyon olmaya çalışacağız. Konyaspor da ligde kalmak için önemli bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuncularının maça iyi motive olduğunu belirterek, "Bugün çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Oyuncuları hafta için çok motive gördüm. Son idman ve maç ısınması çok iyiydi. Ancak maçtaki performansımız o kadar iyi değildi. Bazen bu tür baskılar olabiliyor. Kendimizi kazanarak şampiyon olmaya şartlamıştık. Bugün istediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz. Başımızı kaldıracağız. Üç puan öndeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyon olamayan takımı başarısız sayamazsınız"

Okan Buruk, hem kendileri hem de Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki performansıyla başarılı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın şampiyonluğu kendilerinin hak ettiğini iddia etmesiyle ilgili Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail hoca soyunma odasına geldi. Bana daha farklı bir şekilde konuştu. İki takımın da başarılı olduğunu söyledi. Ben de hep bunu söylüyorum. İki takım da başarılı bir sezon geçiriyor. Geçen sene de buna benzer bir şey yaşamıştık. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesek buna benzer şeyler konuşulacaktı. Bence iki taraf için önemli bir sezon geçiyor. Puan ve galibiyet rekorları kırılıyor. Çok büyük emek verdik. Emek verdiğimiz ve başarılı olduğumuz için de rakibimizin 6 puan önündeydik. Bugün de 3 puan önündeyiz. İnşallah yine şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Şampiyon olamayan takımı başarısız sayamazsınız. Çok emek var. Bu emeğin karşılığında başarılı ve güçlü bir Galatasaray var. Bunu da ligde kazandığımız maçlar ve futbolumuzla gösterdik. Hedefimiz bir sonraki maçı kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek."

Maçta çok uzun süre 11'e 10 üstün oynadıklarını hatırlatan Buruk, "Rakibimizin kaybedecek bir şeyi yoktu. Biz de sahamızda şampiyonluğa hazırlanıyorduk. İki takım arasındaki psikolojik fark böyleydi. İki takım da birbirine pozisyon vermedi. Bu maçta taktikten bahsedemeyiz. Rakibimiz iyi savundu, topun arkasına iyi geçti, kaymaları ve müdahaleleri iyi yaptı. Fenerbahçe, 10 kişiyle iyi savunma yaptı. Biz de kalitemizi net bir şekilde ortaya koyabilirdik. Özel ve kaliteli oyuncularımız var. Rakibimiz kapandıktan sonra kırabilirdik. Biz kendi performansımızın altında kaldık." şeklinde görüş belirtti.