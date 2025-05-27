Okan Buruk Süper Lig\'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Okan Buruk, kaleci transferiyle alakalı konuştu.

''BERKE TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU''

Kaleci transferi üzerine konuşan Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığını açıklayarak, Berke Özer'i beğendiğini söyledi ve "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu." dedi.

''YABANCI ALTERNATİFLERİMİZ DE VAR''

Buruk kaleci transfer için alternatiflerin olduğunu söyleyerek, "Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli." ifadelerini kullandı.