Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de konuşan Okan Buruk, kaleci transferiyle alakalı konuştu.
Kaleci transferi üzerine konuşan Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığını açıklayarak, Berke Özer'i beğendiğini söyledi ve "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu." dedi.
Buruk kaleci transfer için alternatiflerin olduğunu söyleyerek, "Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı - Son Dakika
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