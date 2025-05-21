Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılarda gündem sağ bek transferi oldu.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'den beklenen verimi alamaması sonucu gözünü geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'a dikti.
Sporx'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ardından Boey ile telefonda görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi ve Fransız sağ bek "Bize gel." şeklinde çağrıda bulundu. Haberde, Alman devinde istediği şansları bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Bayern Münih'in formasını bu sezon 19 kez giyen Sacha Boey, Alman ekibinde 17 maça çıktı ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel - Son Dakika
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