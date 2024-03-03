Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli. Rakibimizin ikinci yarı hamleleri oldu. Çok net pozisyonlar vermedik. Doğru sonlandırma yapsaydık maçı erken bitirebilirdik. Beşiktaş deplasmanı çok zorç Muhteşem bir taraftar var. Benim oyuncularım bu tür atmosferlerde çok daha iyi oluyor. Bizi desteklemeye gelen muhteşem taraftara da teşekkür ediyorum. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Takımım bazen iyi maçlara daha iyi hazırlanıyor, bazen de rakibimize göre oyun hızını azalttığı zamanlar da oluyor. Hoca olarak hepsini en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Bu statta Galatasaray'ın ilk galibiyeti, bu da hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kazanmak istiyorduk. 10 maç kaldı. Her oynadığımız maç zor olacak. Tek maç haftasına geçtik. Daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz tamamlandığında daha iyi olacağız. Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Kaan'ı kullandık, Barış'ıda kullandık. Icardi bugün yüzde 100 ile oynamadı, saha içinde liderlik yaptı. Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Takım olarak iyi bir takım olduğumuzda daha iyi olacağız. Büyük takımlarda egolar bazen çok fazla olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Son 10 haftaya girdik daha da fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine de değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili talebi olmuş. Farklı bir düşünce, hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var" şeklinde yanıt verdi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt - Son Dakika
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