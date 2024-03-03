Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem talebine yanıt verdi. Türk hakemlerine güvendiğini belirten Buruk, "Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi" dedi.

03.03.2024 22:49  Güncelleme: 23:36
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİ"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli. Rakibimizin ikinci yarı hamleleri oldu. Çok net pozisyonlar vermedik. Doğru sonlandırma yapsaydık maçı erken bitirebilirdik. Beşiktaş deplasmanı çok zorç Muhteşem bir taraftar var. Benim oyuncularım bu tür atmosferlerde çok daha iyi oluyor. Bizi desteklemeye gelen muhteşem taraftara da teşekkür ediyorum. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Takımım bazen iyi maçlara daha iyi hazırlanıyor, bazen de rakibimize göre oyun hızını azalttığı zamanlar da oluyor. Hoca olarak hepsini en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Bu statta Galatasaray'ın ilk galibiyeti, bu da hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kazanmak istiyorduk. 10 maç kaldı. Her oynadığımız maç zor olacak. Tek maç haftasına geçtik. Daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz tamamlandığında daha iyi olacağız. Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Kaan'ı kullandık, Barış'ıda kullandık. Icardi bugün yüzde 100 ile oynamadı, saha içinde liderlik yaptı. Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Takım olarak iyi bir takım olduğumuzda daha iyi olacağız. Büyük takımlarda egolar bazen çok fazla olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Son 10 haftaya girdik daha da fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

"TÜRK HAKEMLERİ DAHA İYİ"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine de değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili talebi olmuş. Farklı bir düşünce, hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var" şeklinde yanıt verdi.

Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yıldıray küçük: Halil Umut Meler süper hakem ,adamı az daha harcayacaklardı güçleri yetmez ama Türkiye'nin şuan en iyi hakemi net,süper kupa maçını yönetmesini gerekir. 40 69 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Fenerbahçe avrupa kupalarında 15 senedir oynayamadığı için bilmez oraları hocam 41 60 Yanıtla
  • Recep PALA: Yanardöner takım geçen türk hakemleri kötü federasyon istifa demişti malum takım. Bir karış boyları türlü türlü huyları var 40 14 Yanıtla
  • Recep PALA: Geçen tam tersini söylemişti. Bir karış boyları var türlü türlü huyları var 32 8 Yanıtla
  • Yunus Acar: Sonuçta Hakem de insan hata yapabilirler ama Var hakemlerinin daha cok gelişmesi gerekir onların çokda hata yapma lüksü yok avrupalı hakemler bu sene türk takımlarını doğradı onları istemiyoruz 6 4 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan: Yav he he G6 a göre öyle tabi 5 2
  • Naci Tastan: Haklısın, hakemler beşiktaş maçında olduğu gibi sizi koruyorlar ya iyi hakem oldular, daha düne kadar hakemlere söylemediğiniz kalmadı 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan: Sen başka gezegenden mi geldin 4 1
  • Mehmet Ayhan: Helal olsun güzel dedin 2 1
  • Mehmet Ayhan: Roket atsaydın kral ?? 1 1
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