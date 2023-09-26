Okan Buruk'tan Hakim Ziyech Açıklaması: Dinlendirmek İstedik - Son Dakika

Okan Buruk'tan Hakim Ziyech Açıklaması: Dinlendirmek İstedik

Okan Buruk\'tan Hakim Ziyech Açıklaması: Dinlendirmek İstedik
Son Güncelleme: 26.09.2023 19:55

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroda olmayan Hakim Ziyech'in durumu hakkında bilgi verdi. Ziyech'in dinlendirildiğini belirten Buruk, Nelsson'un eşi doğum yaptığı için kulübede olduğunu ve ihtiyaç olduğunda oynayabileceğini ifade etti. İstanbulspor maçının önemine değinen Buruk, her maçı kazanmak istediklerini ve Süper Lig'in önemini vurguladı.

Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında kadroda olmayan Hakim Ziyech ile ilgili konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçından önce konuştu.

Buruk, "Öncelikle tüm İslam Alemi'nin Mevlüt Kandili'ni kutlayarak başlayacağım. Maç oynamak, bazı oyuncularım için daha çok hoşuna gidiyor. Kazandıkça motivasyon hazırlık daha iyi oluyor." dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine, "Bugün de birkaç değişiklik yaptık. Hakim'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamamıştı, üst üste oynadı daha sonra. Statüden gereği giremeyen oyuncular var. Onun yanında Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda." diye devam etti.

Okan Buruk, İstanbulspor için, "Her maç çok önemli. İstanbulspor, oynamaya çalışan bir takım. Teknik direktör değişikliği oldu. Bizim düşüncelerimiz daha farklıydı. Bu değişimle birlikte 3 oyuncu değişti. Onları oyun içerisinde göreceğiz. Ne yaptıklarını göreceğiz. Ama biz Galatasaray gibi oynamaya çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu ligde her takımın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" yorumunda bulundu.

"Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak." diyen genç teknik adam, "Kendi oyun felsefemizi sahaya koyacağız. Olimpiyat Stadı'nın atmosferi zordur. Bununla ilgili de oyunculara uyarılarımızı yaptık. Kazanmamız gerekiyor dediğim gibi. Süper Lig çok önemli. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlara çıkacağız. 3 gün de bir olsa da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz bugün kazanmak" sözlerini sarf etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Hakim Ziyech Açıklaması: Dinlendirmek İstedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Hakim Ziyech Açıklaması: Dinlendirmek İstedik - Son Dakika
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