Okan Buruk'tan Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçındaki puan kaybını ikinci yarıdaki kötü performanslarına bağladı.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç gün arayla maça çıktıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Tam toparlamadan yeni bir maça çıktık. Bu maçı yarın da oynayabilir ve sakat vermeyebilirdik. Yapılan kötü planlama Galatasaray takımının en önemli oyuncularından birinin sakatlanmasına neden oldu. Sallai de sakatlanınca devre arasına iki değişiklik yapmak zorunda kaldık. Maça başlangıcımız iyiydi. 4-4-2 dizilişiyle rakibimizin de daha geride savunma yapmasıyla pozisyon vermeden 3-0'ı yakaladık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol rakibimizin ikinci yarıya biraz daha iştahlı başlamasına yol açtı. Devre arası yaptığımız iki değişiklik bizi olumsuz etkiledi. Bu zamana kadar giren oyuncularımızın verdikleri katkı bizim için önemliydi. Bugün tam tersini gördük. Maçın sonunda da yediğimiz bir golle 2 puan kaybettik. Buradan puan kaybetmek benim sorumluluğum. Hamlelerin, dizilişlerin ve rotasyonun kararlarını veren benim. Ancak bu maçı bitirecek güce ve kaliteye sahiptik. İkinci yarı ne atak yapabildik ne defans yapabildik." diye konuştu.

Yedikleri golü eleştiren Buruk, "Rakibimiz, 3-2 sonrası kalemize gelemedi ama son dakika gelen top gol oldu. Baskı yemeden saçma sapan bir gol yedik ve 2 puanı kaybettik. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Bize ve oyuncularıma ders olacak ancak bazı oyuncularıma daha fazla ders olacak bir gece yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Defans hattımız geriye doğru kaçtı"

Buruk, Davinson Sanchez'in oynamadığı maçlardaki gibi defans hatlarının çok geri kaçtığını söyledi.

Kasımpaşa'ya net pozisyon vermeden gol yediklerini aktaran Buruk, "Bugün rakip kaleye gidemedik, topu tutamadık, devamlı da savunma yapamadık. Çok net pozisyonlar vermedik. Topun bizde kalması önemliydi ama tutamadık. Bugün yine yaşadığımız sıkıntılardan biri defans hattımızın geriye doğru kaçmasıydı. Davinson'un olmadığı senaryoda bunu çok fazla yaşıyoruz. 3-1'in avantajıyla daha rahat, güvenli ve topun bizde kaldığı, rakip kalede tehlike yaratacağımız bir oyun olabilirdi." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, Davinson Sanchez'i yoğun fikstürdeki sakatlık riskinden dolayı oynatmadığını vurgulayarak, "Davinson sakatlık riski ve geçmişi olan bir oyuncu. Dört maç üst üste oynadı ve beşinci maçı oynatmak istemedik, onu koruduk. Nelsson oyun içerisinde savunma anlamında çok önemli işler yaptı. İyi bir savunmacı. En iyi olduğu şey topu kullanmak değil ama çok kötü de kullanan bir oyuncu değil. Karar aşamasında bazen zorluklar yaşıyor. Rakip topu ona bıraktı. Savunma arkasına attığı topları artırabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı kararına tepki

Okan Buruk, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında aleyhlerine verilen penaltı kararını eleştirdi.

Penaltı kararına katılmadığını dile getiren Buruk, "Bence pozisyon penaltı değil. Top, havaya zıplayan, arkası dönük futbolcunun tam açık olmayan koluna geliyor. Buna 'penaltı' diyecekler veya eline çarptığı için bu penaltı olarak değerlendirilecek. VAR'ın çağırması doğru mu, değil mi onu bilmiyorum. Ancak oyuncunun hazır olda havaya zıplamasını veya havadan kolların tamamen kapatıp düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü kolu kapatma eğiliminde, kendi çok açık değil, doğal pozisyonda ve kapatırken yakalanıyor. Benim gözümde pozisyonun penaltı olup olmaması tartışılacak bir şey." diye konuştu.

Aleyhlerine çok kolay ve hatalı penaltılar verildiğini savunan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize karşı çok rahat bir şekilde bu penaltıların verildiğini haftalardır görüyoruz. Bundan sonra inşallah daha objektif kararlar olur. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da yüzde 100 yanlış bir penaltı verildi ama VAR'dan dönmedi. Bugün VAR maçın içine girdi, skora etki etti. Yeni bir hakem verdiler ve ilk defa büyük maça çıktı. Bu da önemli bir şey. Genelde ilk defa büyük maça çıkacak hakemler bizim maçlarımızda veriliyor. Bu sonucu hiçbir türlü hakeme veya penaltıya değil, kendi yaptığımız hatalara bağlıyorum ama haftalardır aleyhimize verilen penaltı kararları var. Geçen haftaya baktığımızda Yunus'un ayağına gelen darbe daha net penaltıydı ama VAR karışmadı. Artık VAR protokolünün nasıl işlediğini öğreneceğiz. Çünkü bize gelip farklı şeyler anlatıyorlar, maçlarda farklı şeyler görüyoruz. İnşallah kafamızda soru işaretlerinin daha az olduğu bir yere doğru gideriz."