Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23 - Son Dakika
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Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23

Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23

17.05.2023 18:36

17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı ülkemize getiren Galatasaray, resmi hesaplardan tarihi zaferle ilgili paylaşımlarda bulundu. Futbolcu olarak UEFA Kupası zaferi yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYULACAK BİR KUPA"

UEFA Kupası'nı kazanmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Buruk, "23, bu senenin sihirli kelimesi. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hala o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum. Birkaç gün önce oğlum maçı açtı. Görüntüleri izledik beraber. Aynı heyecanı yaşadım. Aynı gururu duydum. Sadece kazandığımız için değil oynadığımız oyun da çok güçlüydü. Kaçırdığımız pozisyonlar, Taffarel'in kurtarışı... Mucizevi şeyler de vardı. Gurur duyulacak bir oyun ve gurur duyulacak bir kupa kazanmışız. Onun mutluluğunu hala yaşıyorum" dedi.

UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Okan Buruk'tan taraftarı coşturan mesaj: Bu senenin sihri 23

"PENALTILARDA BİZ DAHA İYİYDİK"

Arsenal ile oynanan finalde saha içinde yaşananları anlatan genç teknik direktör,"Dua ediyoruz, bir yandan pozisyon pozisyon yere düşüyoruz. Ayak parmağım kırıktı, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. Ayakkabımı çıkardım, üstüne basıyorum. Yere yatıyoruz, kalkıyoruz. Dakikalar bitmiyor. 10 kişi kaldıktan sonra da rakip kaleye gittik. Yine oyunun içinde olan takımdık. Rakibimizin önemli atakları oldu ama bunları doğru bir şekilde savuşturduk. Penaltılara taşıdık, penaltılarda iyi olan bizdik" sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH YİNE KAZANIRIZ"

Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: ""Biz sadece final için değil, o kupa yoluna girdikten sonra Türkiye'de inanılmaz bir sinerji oluştu. Galatasaray'ın kupayı kazanacağına dair sinerji oluştu. İnsanların inanışı, desteği, duası gerçekten penaltılarda bile gördük. Direkten dönen toplar, bizim daha sakin penaltı atmamız, rakibimizin kaçırdığı penaltılar... Ülke olarak çok istedik o kupayı kazanmak. O kupa Türkiye'ye geldi. İnşallah tekrar gelir, tekrar biz kazanırız. Bunu çok isterim. O dönem için ne kadar önemli bir şey yaptığımızı geçmişe baktığımızda, geçen sürede de buna yaklaşamadığımız için ülke olarak, önemli ve değerli bir iş başarmışız."

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Galatasaray, Cumhuriyet, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23 - Son Dakika
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