Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarların merakla beklediği stoper transferi için yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetime verdiği raporda ara transfer döneminde stoper transferi istemediğini bildirdi. Deneyimli hocanın, raporunda "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" görüşünü paylaştığı belirtildi.
Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisini savunmada kullanan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Arda Ünyay yedek stoper konumunda yer alıyordu. Bu rapor üzerine alternatifler arasına Wilfried Singo ve Mario Lemina da eklendi.
