Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

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Bu akşam saat 21.00'de Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almayacak. 31 yaşındaki Faslı yıldızın kadroya alınmama sebebine dair bir bilgi verilmedi.

16.12.2024 16:24
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya saatler kala çok konuşulacak bir karara imza attı.

ZIYECH'I KADRO DIŞI BIRAKTI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacak. Söz konusu haberde 31 yaşındaki Faslı yıldızın kadroya alınmama sebebinin sakatlık mı yoksa teknik ekip kararı mı olduğuna dair bir detay verilmedi.

Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

ZIYECH'IN SEZON PERFORMANSI

Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, bu sezon sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol katkısı veremeyen tecrübeli futbolcunun yalnızca 1 asisti bulunuyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren ve sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Ziyech'in Cimbom ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 16 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı dev maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Hakim Ziyech, Trabzonspor, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    pezevenk bir mutlu olamadı 58 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ulan ziLEŞ bozuntusu sana taraftarın stadda yaptığı karşılama hiç mi aklında kalmadı 42 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    trabzonspor 5sarayaÇaKamazsa küme düşecek son şansları 4 36 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADANA DEMIR BUYUK İHTİMAL 8TAŞ A CAKARSA LIGDE KALIR. 8TAŞ VE ŞİKECİ BAHCELI KUSLAR TRABZON DAN R.MADRID YARATMA PESINDE. UNUTMA YIN KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY SUTVEREN 8TAŞ 13 5 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Yahu 21.00 ne çok geç yazda mıyız? 11 0 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Geç bile kaldı, adamın umurunda değil 8 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Seyircilerin arasindan cikip yine supriz yapmasin :) Florya nin suyu ishal yapiyo bazilarini galiba 1 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    futbolu bırak bir insan hic mi somurtmaz birde Halil Dervişoğlu bunlar nefretlik 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ahh Okan sen Rahatla biraz 4 0 Yanıtla
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