Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya saatler kala çok konuşulacak bir karara imza attı.

ZIYECH'I KADRO DIŞI BIRAKTI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacak. Söz konusu haberde 31 yaşındaki Faslı yıldızın kadroya alınmama sebebinin sakatlık mı yoksa teknik ekip kararı mı olduğuna dair bir detay verilmedi.

ZIYECH'IN SEZON PERFORMANSI

Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, bu sezon sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol katkısı veremeyen tecrübeli futbolcunun yalnızca 1 asisti bulunuyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren ve sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Ziyech'in Cimbom ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 16 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı dev maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.