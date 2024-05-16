Okan Buruk'un derbi istatistikleri - Son Dakika
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Okan Buruk'un derbi istatistikleri

Okan Buruk\'un derbi istatistikleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşılaştı. Bu derbilerde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'ye karşı ise 17 kez mücadele etti ve 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

16.05.2024 10:44
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 9. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılara karşı ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 17 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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