Okan Buruk'un derbi performansı - Son Dakika
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Okan Buruk'un derbi performansı

Okan Buruk\'un derbi performansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş'a karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Toplamda ise Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı ve 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

01.03.2024 10:41
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 6 kez karşılaştı ve bu derbilerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 berberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 7. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide 4 kez kazanırken, 1 defa mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Beşiktaş'a karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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