Okan Buruk: Üzgünüz, başımızı kaldıracağız, 3 puan öndeyiz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kendi performanslarının altında kaldıklarını söyleyerek, "Üzgünüz, başımızı kaldıracağız, 3 puan öndeyiz. Önümüzdeki hafta inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün 6 puan önde çıktığımız bir maçtı. Maç sonunda hayalimiz, düşüncemiz burada şampiyonluk kutlaması yapmaktı. Şampiyonluğu bugün yaşayacak oyunu ortaya koyamadık. Maç berabere bitebilirdi, rakip 10 kişi kaldı. Şanssız da gol yedik. Oyun içerisinde daha fazla üretmeliydik. 11-11 olsaydı maç belki bizim için daha iyi olabilirdi. İkini yarının sahaya yerleşimlerimizi biraz daha düzenledik. İkinci yarı başında daha çok rakip sahadaydık, pozisyon üretmeye çalıştık. Bireysel ve takım olarak iyi günümüzde değildik. Sahamızda şampiyonluk hayal ederken, maçın sonunda üzüntülü bir gece yaşıyoruz. Muhteşem bir taraftar vardı. Bu sene içeride 18 maç kazanmıştık, ilk mağlubiyetimizi aldık. Bu anlamda da çok üzgünüz. Diğer yandan bakarsak zaten 6 puanlık avantaj da bu tür kazalara karşı belki bizim için güvenlikti. Önümüzdeki Konya deplasmanında şampiyon olmaya çalışacağız. Konyaspor'un da şu andaki durumunu biliyoruz. Bazen bu tür maçlarda oyuncuları çok motive görürsünüz. Hafta içi çok motive gördüm. Son idman çok iyiydi. Maç ısınması çok iyiydi ama maçtaki performansımız o derece iyi değildi. O yüzden bu tür baskı olabiliyor. Kazanarak bugün maçı bitirmek istedik. Üzgünüz, başımızı kaldıracağız, 3 puan öndeyiz. Önümüzdeki hafta inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" diye konuştu.

"İki takımın da emeğine saygı duymamız gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 'Şampiyonluğu hak ediyoruz' sözünün hatırlatılması üzerine Buruk, "İsmail Hoca soyunma odasına geldi, bana farklı konuştu. Burada ne konuştu bilmiyorum. Bana daha farklı bir şekilde, iki takımın da başarılı olduğunu söyledi. Ben de söylüyorum, iki takım da çok başarılı bir sezon geçiriyor. Puan rekoru kırarak geçiyor. Geçen sene de buna benzer bir şey yaşamıştık. Eğer biz Fenerbahçe'yi sahamızda 3-0 yenmesek o maçtan sonra da buna benzer şeyler konuşulacak. Tam olarak ne dediğini bilmediğim için sorunuz üzerinden gidiyorum. İki taraf için önemli bir sezon geçiyor. Puan ve galibiyet rekorları kırılıyor. Çok emek verdik, 25 Haziran'da antrenmanlara başladık. Emek verdiğimiz için, çok başarılı olduğumuz için de rakibimizin 6 puan önündeydik. Bugün de yine 3 puan önündeyiz. Bu sene kim şampiyon olmazsa zaten kimseyi başarısız sayamasınız. Geçen 88 puanla bitirmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş da şampiyonluğa yakın puan bitirmişti. Çok emek var. Bu emeğin karşılığında başarılı bir Galatasaray var. Bunu da ligdeki kazandığımız maçlarda gösterdik. Hedefimiz bir sonraki maçı kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Futbol bu, futbol içerisinde her şey var. İki takım için denet pozisyonlar çıkmadı. Barış ile kafa vuruşumuz var. Rakibimizin ilk yarı Fred ile ve kornerden yediğimiz gol var. Onun dışında net pozisyon çıkmadı. İki takımın da emeğine saygı duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kendi performansımızın çok altında kaldık"

İki takımın net bir şekilde birbirine üstünlük kuramadığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Rakibimiz iyi savundu, topun arkasına iyi geçti. 10 kişi kaldıktan sonra iyi savunma yaptılar. Çok özel ve kaliteli oyuncularımız var. Daha net bir şekilde rakibimiz kapandıktan sonra kırabilirdik. Taktiksel maç çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Biz kendi performansımızın çok altında kaldık" açıklamasında bulundu.

İlk yarıyı iyi bitirmediklerini, ikinci yarıya da iyi başladıklarını aktaran Okan Buruk, "Üretme sonu çekerken Kerem'i düşündük. Kerem Demirbay'ın iki hafta önce kasık sakatlığı geçirdi. Ondan sonra performans olarak da tam olarak bulamadı. Orada iki hamle yaptı. Oyuna girerek gol yedik. Devamında değişiklikler yaptık. Değişiklikler olumlu şeyler getirmedi. Risk aldık, iki forvete döndük. Bu riskler de bize sonuç getirmedi" dedi.

"Önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız"

Bu hafta çalışmaların iyi geçtiğini söyleyen Buruk, "Bu hafta içi iyi geçti. Dünkü antrenman çok iyi geçti. Oyuncuların çok istekli olduklarını gördük. Biz aynı motivasyonla her maça hazırlanıyoruz. Bu maça da böyle hazırlandık. Belki şampiyonluk baskısı iç sahada oyununuzun üstüne çıkabiliyor. Rakibimizin de bu anlamda daha rahat olduğunu gördük. Çok istediklerini biliyorum ama bazen olmuyor. Önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız. Bu oyuncuların, ben de dahil olmak üzere hata yapma hakkımız var. Önemli olan bir maç sonra daha yukarıya çekmek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL