Okan Buruk: Young Boys fiziksel olarak iyi bir takım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'un fiziksel olarak iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar oynadıkları maçta bunu net bir şekilde gösterdi. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Yarın en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin son hazırlıklarını Wankdorf Stadı'nda yapacak olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın önemini bildiklerini belirten Buruk, "Hem Galatasaray için hem Türkiye için önemli bir karşılaşma. İki taraftan da bunu çok istiyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik, bunun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda 4 senenin şampiyonu var. Aslında rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da kadro ve kalite olarak, fiziksel olarak iyi bir takım. Deplasmanda oynayacağımız ilk maç çok büyük önem taşıyor. Sahanın sentetik çim olması; kim gelirse gelsin, bu Young Boys için avantaj. Biz oyun olarak, oyuncularımızı sahaya alıştıracağız. Adaptasyonlarını sağlayacağız. Yarın da en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız. Fiziksel olarak atlet bir takım. Çok gol yiyor, çok gol atıyor. Her an pozisyona girebilecek, pozisyon verebilecek bir takım. Bu zamana kadar oynadıkları maçta bunu net bir şekilde gösterdi. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, aynı istek, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Bunu yaparsak daha avantajlı oluruz" diye konuştu.

"Oyuncularım üzerlerine düşen görevi uygulayacaklar"

Cezası nedeniyle saha kenarında olamayacak olan Buruk, bu konuyla ilgili gelen soruya, "Lider oyunculara sahibiz, saha içinde başlayan, dışarıda olan, teknik heyetimizle, hepsi üzerlerine düşen görevi uygulayacaklar. Aynı oyunu uygulamak istiyoruz. Oyuncularım saha içerisinde teknik adam olacak, saha kenarında benim ekibimle birlikte aynı duygularda olmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

"Lig maçının ertelenmesi bizim için avantaj oldu"

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçlarının ertelenmesiyle ilgili Buruk, "Ligi erken başlattılar ama burada bu takımlara dinlenme süresi veriyorlar. Bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması bizim için avantaj oldu. Diğer türlü bizi daha çok zorlayacağını düşüyordum. En yüzde yüz performansı ortaya çıkarabilecek kafa yapısındayız. Başladığımızdan itibaren 6. haftaya geldik. Yüzde yüz hazırız" şeklinde konuştu.

"Savunmada iki oyuncumuzun olmaması dezavantaj"

Elias Jelert ve Barış Alper Yılmaz'ın durumlarıyla ilgili bilgi de veren sarı-kırmızıların teknik patronu şunları söyledi:

"İlk 11 ile ilgili tam kararımızı vermedik. Herkesin tam performansını gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Barış'ın bir rahatsızlığı oldu bizimle gelemedi ama şu an uçuyor. Yarına göreceğiz. Özellikle savunmada iki oyuncumuzun olmaması dezavantaj; Kaan ve Davinson'un olmaması Her mevkide değerli oyuncularımız var. Berkan bunu gösterdi. Takımı çok sahiplenen, önemli oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz olsa da sonuçta 11 kişi çıkacağız sahaya. Bunlara çok fazla takılmadan, kiminle başlayacaksak buna odaklanacağız."

"Bizden üstün oldukları yer, her yerde saha olması"

Okan Buruk, Türk takımlarının Avrupa kupalarında İsviçre ekipleriyle eşleşmelerine yönelik gelen soruya, "İsviçre Milli Takımı çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Murat Yakın da yakından tanıdığımız, bildiğimiz, değerli bir teknik adam. Şanssız bir şekilde Türkiye'yi de aynı yere koyabiliriz. İki takımın da iyi işler yaptığı Avrupa Şampiyonası gördük. Lugano'yu izledik Fenerbahçe'ye karşı. Özellikle topa sahip olmada iyi bir takım. Burada Beşiktaş ile oynayacaklar. St. Gallen, Trabzonspor ile karşılaşacak. Yine 3 tane takım birbiriyle oynayacaklar. Türkiye'deki bütçelere baktığımızda arada çok büyük farklar var ama oyun olarak aradaki farkı; buradaki kurulmuş düzen ve yaş olarak da Young Boys genç bir takım. Bu şekilde bu farkı kapatabiliyorlar. Stada gelirken şunu gördük; her yerde sahalar var. Bizden üstün oldukları yer, her yerde saha olması. Her yaştan insanın futbol oynayabildiği alanlar var. Bizim çocukların oynayabildikleri alanlar yok. Burada bir yatırım yapmamız gereken nokta olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"MHK gerekli cezaları verecektir"

Buruk, VAR kayıtlarına yönelik, "Daha profesyonel olmalarını bekliyoruz. Bu kadar yatırımların yapıldığı ligde, bu tür kısa bir konuşma ile golün iptal edilmesi profesyonelce gelmiyor. Gerekli cezalar verilecektir. Her takımın başına bunlar gelebiliyor. Yeni federasyon başkanımızın açıklamalarından biri de VAR hakemlerinin hata yapmamasıydı. Bununla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun doğru cezaları vereceğini bekliyorum. Kimsenin kimseye hakkı geçmeyeceği bir lig devam etmesini diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL