Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Okan Buruk\'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray\'daki geleceğini açıkladı
02.05.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğuna hazırlanan teknik direktör Okan Buruk için abisi Fuat Buruk'tan kardeşinin geleceği hakkında açıklama geldi. Okan Buruk'un çok hırslı olduğunu ifade eden Fuat Buruk, ''Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray'la...'' dedi.

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonlukla Fatih Terim'in rekorunu egale etmeye hazırlanan Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, deneyimli teknik adam ile ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''İNANILMAZ BİR BİLGİ HAZİNESİ VAR''

Kardeşi Okan Buruk'un başarısı hakkında konuşan Fuat Buruk, övgü dolu yorumlarda bulunarak "Okan'ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor ve çok hırslı. Oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek de kolay değil. Yukarıda kalabilmek çok zordur; herkes sizi devirmek ister çünkü başka rakip yok. Galatasaray; başkanı, hocası, oyuncusu ve taraftarıyla birlikte başarıyor. Tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray." dedi.

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

"ÇOK HIRSLI BİR HOCA"

Sözlerine devam eden Fuat Buruk, kardeşi Okan Buruk'un hırsına değinerek "Okan'ın antrenörlüğe başladığında bir araya geldiğimizde gördüm; bir kere oyuncu portföyü çok geniş, bütün ligleri takip ediyor, dünyayı çok iyi takip ediyor. İnanılmaz bir bilgi hazinesi var. Bununla ilgili çok çalışıyor. Çok hırslı bir hoca; oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Dersine çok iyi çalışıyor. O yüzden çok istekli ve kendini geliştirmiş bir isim. Okan, kendini inanılmaz geliştiren hocalardan biridir." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

"HERHALDE ANLAŞACAKLAR"

Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili de konuşan Fuat Buruk, kardeşini Avrupa'da görmek istediğini ancak sezon sonunda yeniden Galatasaray ile anlaşacaklarını belirterel,  "Okan'ın antrenörlüğünde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da büyük kulüpleri alacağını düşünüyorum ki benim gönlümden her zaman gitmesi, daha büyük kulüplerde olması geçiyor. Bu derece bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir durum. Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Takımın puan ortalamasına ve başarı grafiğine baktığınızda, bence Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü Galatasaray. Yukarıda kalabilmek çok zordur; psikolojik olarak düşmanın çok olur. Herkes Galatasaray'ı devirmek için hedef seçer. Okan hoca, yönetim ve taraftar büyük bir başarı elde etti, onları alkışlamak lazım. Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray'la...'' değerlendirmesinde bulundu. 

Son Dakika Spor Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 15:47:56. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.