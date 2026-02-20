Okan Kocuk\'tan Tur Mesajı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, KF Shkendija galibiyetinin ardından Samsun'da da iyi bir skor alarak turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'da kaleci Okan Kocuk maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Okan Kocuk, "Yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyun anlamında bazı sorunlar var. Yeni hocamızla iyi bir ivme yakalamak istiyoruz. Fink ile 2-3 defa antrenman yapabildik. Bize tecrübelerini aktarmaya çalıştı. İçeride güzel bir enerji var. Biz de hocamızın isteklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Bugün galip gelmek çok önemliydi. Samsun'a avantajlı skorla dönmek de önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Samsun'da da iyi bir oyun ve skorla turu geçen taraf olmak istiyoruz" dedi.

İrfan Can Eğribayat ile girdiği forma rekabetinin takıma olumlu yansıdığını da dile getiren Kocuk, "Takım içerisinde çok güzel bir rekabet var. 2 çok iyi kalecimiz var. Hocamız kime şans verirse, kim oynarsa oynasın Samsunspor için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Kimin oynayıp, oynamayacağı hiç önemli değil. Çünkü en önemlisi Samsunspor camiası. Samsunspor'a kimin faydası dokunacaksa o sahada yer alacaktır. İrfan Can Eğribayat ile güzel bir rekabet içerisindeyiz. Bunun takıma da güzel yansıyacağını düşünüyorum. Umarım ivme yakalayarak yukarılara doğru gideriz" diye konuştu. - SAMSUN