Okçuluk Takımından Bronz Madalya

Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan kurulu Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Tayvan'ı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 9'a (5 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.