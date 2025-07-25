Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan kurulu Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Tayvan'ı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 9'a (5 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.
Son Dakika › Spor › Okçuluk Takımından Bronz Madalya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?